Los colegios y la Universidad, cerrados por las fuertes lluvias de la tormenta Therese en Tenerife

La previsión de nuevas lluvias intensas asociadas a la borrasca Therese ha llevado a las autoridades educativas y municipales de Tenerife a adoptar unas medidas excepcionales para proteger a la ciudadanía. El Gobierno de Canarias suspende hoy la actividad lectiva presencial en colegios e institutos en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, mientras que la Universidad de La Laguna mantiene el cierre completo de sus instalaciones desde ayer, martes, prolongándolo hasta hoy y trasladando toda la docencia a modalidad online. Solo permanecen operativos los servicios esenciales, como personal de cocina de colegios mayores y departamentos de investigación que requieren supervisión presencial.

La Consejería de Educación informó que la medida se ha tomado siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. La decisión tiene un carácter estrictamente preventivo y busca reducir al máximo los desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas donde ya se han registrado incidencias por acumulación de agua, filtraciones y desprendimientos. El objetivo principal es garantizar la seguridad del alumnado, del profesorado y de las familias ante un episodio meteorológico que aún mantiene un alto grado de incertidumbre. Sobre todo, a raíz del empeoramiento que se produjo en las últimas horas de la noche de ayer en el área metropolitana, la vertiente norte y la Isla Baja.

Actualización del Plan de Emergencias Insular (PEIN)

El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), declarando la alerta máxima en la zona metropolitana y el norte y la alerta en el resto de la Isla, ante la persistencia de lluvias fuertes y unas condiciones meteorológicas adversas. Según la presidenta insular, Rosa Dávila, la decisión responde a la inestable evolución del fenómeno: «Estamos ante una borrasca con un comportamiento imprevisible que produce lluvias intensas en cortos periodos de tiempo», expuso a los medios.

Dávila subrayó la necesidad de reducir la circulación de vehículos y personas y evitar actividades en espacios de riesgo. «La prevención es fundamental para evitar incidentes mayores», señaló. La medida entró en vigor a las 11:45 horas de ayer, tras la actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene aviso naranja por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, aunque los acumulados registrados superaron los 80 litros en varios puntos de la zona metropolitana.

Seguimiento de Protección Civil

El jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, explicó que el carácter errático de la borrasca obliga a extremar la vigilancia. «Este tipo de situaciones puede generar problemas en barrancos y zonas urbanas en poco tiempo. Todos los recursos están activados y coordinados, y se realiza un seguimiento continuo desde el Cecopin para responder con rapidez a cualquier incidencia».

Entre las medidas preventivas se incluyen el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445), los accesos al Parque Nacional del Teide (TF-21, TF-24 y TF-38), la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, y la suspensión de todas las actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

Desde el Cabildo se recomendó a los municipios activar sus planes de emergencia municipales (PEMU) y adoptar medidas preventivas en las áreas inundables, barrancos y litoral. La población debe evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carreteras y mantenerse alejada de barrancos y zonas costeras expuestas, siguiendo únicamente los canales oficiales de información. Todos los medios y recursos insulares permanecen en alerta, listos para actuar ante nuevas incidencias.

Santa Cruz de Tenerife en alerta máxima

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife activó el PEMU en grado de alerta máxima [anoche la Aemet emitió un aviso rojo por lluvias], con el cierre de instalaciones municipales y la suspensión de actividades deportivas, culturales y extraescolares. El alcalde, José Manuel Bermúdez, hace un llamamiento a la población para permanecer en casa siempre que sea posible, extremando la precaución en áreas de peligro.

Incidencias en Anaga

En el macizo de Anaga, las lluvias de hasta 90 litros por metro cuadrado provocaron desprendimientos que obligaron a cerrar la carretera TF-134, principal acceso a Taganana. La situación quedó reflejada en tiempo real mediante mensajes de vecinos en grupos de WhatsApp, que alertaron a conductores sobre la presencia de Guardia Civil, Policía Local y Policía Canaria, restringiendo el paso únicamente a residentes.

Según el coordinador del Distrito de Anaga, Samuel Suárez, la medida se adoptó desde el mediodía de ayer, tras detectarse deslizamientos de tierra y rocas. Durante la mañana se permitió el paso puntual a vecinos y transporte público para facilitar la limpieza de la vía, pero la persistencia del riesgo obligó a mantener el control de accesos. Cinco patrullas policiales permanecieron hasta última hora de la tarde-noche desplegadas en distintos enclaves, advirtiendo a conductores y visitantes, mientras los equipos de conservación de carreteras retiraban grandes acumulaciones de material y evaluaban la estabilidad del terreno.

La Laguna blindada preventivamente

El Ayuntamiento de La Laguna, por su parte, cerró sus instalaciones municipales y suspendió cualquier actividad organizada por el consistorio durante la tarde de ayer y la jornada de hoy, debido a la evolución inusual de la borrasca Therese. La orden afecta a centros ciudadanos, instalaciones deportivas, espacios culturales y oficinas de atención al público. Durante todo el martes se dispusieron varias unidades policiales en puntos críticos de varios barrancos para valorar posibles desbordamientos. La preocupación principal radica en la saturación del terreno y la previsión de lluvias torrenciales, lo que ha motivado el blindaje preventivo del municipio. Desde Seguridad Ciudadana se hace un llamamiento a la prudencia, recomendando evitar acercarse a barrancos o cauces y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Aguere.

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Vigilancia constante del PEIN

El Plan de Emergencias Insular mantiene una vigilancia constante en los puntos sensibles, especialmente en áreas metropolitanas y zonas montañosas. Aunque no se han registrado daños personales graves, las autoridades destacan que la combinación de lluvias intensas y terrenos que han recibido grandes cantidades de agua puede incrementar el riesgo de incidencias repentinas durante este miércoles. Y es que, a pesar de que se espera una mejoría notable, las autoridades insisten en la necesidad de informar a los recursos de emergencias ante cualquier posible amenaza.