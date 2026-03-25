La caída de un muro provoca un efecto dominó de vehículos en Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife

Un fuerte estruendo alarmó poco después de las cinco de la tarde a los vecinos de la parte alta de la quebrada, en la zona conocida como Naranjo Agrio, tras la caída de un muro que provocó un efecto dominó entre varios vehículos estacionados en la vía caserío Casa Amarilla, en la zona conocida como Naranjos Agrios, en la parte alta de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife. Tres coches situados en la parte superior se precipitaron sobre otros cuatro que se encontraban en la vía inferior, causando importantes daños materiales.

Muchos residentes se encontraban descansando en sus viviendas cuando escucharon el ruido, que describieron como “un bombazo”. El suceso generó momentos de tensión e incertidumbre entre los vecinos, quienes salieron rápidamente a la calle para comprobar lo ocurrido.

Uno de ellos, Ezever Suigui Guardia, relató que en ese instante estaba subiendo la compra a la vivienda de la madre de su pareja, situada justo frente al lugar del derrumbe. El vecino expresó además su preocupación por su vehículo, adquirido hace apenas siete meses, ya que desconoce si podrá utilizarlo cuando su hijo regrese por la noche de un viaje deportivo a Lanzarote.

La caída de un muro provoca daños materiales en siete vehículos en Valleseco / Andrés Gutiérrez

Visita del alcalde y del concejal de Obras Públicas

Aproximadamente una hora y media después del incidente acudió al lugar el concejal de Servicios de Obras Públicas, Javier Rivero, quien mantuvo conversaciones individuales con los vecinos afectados mientras se coordinaba la llegada de técnicos municipales. También intervinieron efectivos de la Policía y del cuerpo de bomberos para evaluar la estabilidad del terreno y planificar una actuación segura.

Según explicó el edil, la prioridad inmediata es garantizar la seguridad y resolver la incidencia, independientemente de la titularidad del terreno. Aunque la vía funciona como una servidumbre de paso público sin propietario definido, figura en el inventario municipal de mantenimiento y dispone de servicios públicos como alcantarillado.

Por su parte, unos minutos más tarde acudía el alcalde del municipio chicharrero, José Manuel Bermúdez. El nacionalista se interesó por la situación del lugar, viendo el trabajo de los medios de seguridad. Un trabajo posible tras la pasada inversión de veinte millones de euros por parte del consistorio santacrucero para el saneamiento de la zona.

La caída de un muro provoca daños materiales en siete vehículos en Valleseco / Andrés Gutiérrez

Sentimiento de alivio pese al susto

El nombre de caserío Casa Amarilla procede de la vivienda situada en la parte alta, perteneciente a los primeros pobladores que se asentaron en la zona hace más de medio siglo. En la actualidad residen allí aproximadamente diez personas.

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Entre los afectados se encuentra Rodolfo Machín, vecino asentado desde hace más de 20 años en el lugar y propietario de los vehículos dañados. Pese al susto vivido, el sentimiento general entre los residentes fue de alivio al comprobar que el incidente solo dejó daños materiales y ninguna persona resultó herida. Intervinieron efectivos de la Policía y del cuerpo de bomberos para evaluar la estabilidad del terreno y planificar una actuación segura.