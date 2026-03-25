El Cabildo de Tenerife impulsa 45 viviendas protegidas en Arafo y La Victoria

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife dio ayer luz verde a nuevas actuaciones en materias de vivienda, litoral, cooperación municipal e impulso industrial, entre las que destaca la promoción de 45 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en los municipios de Arafo y La Victoria. La Corporación insular aporta el 40% de la financiación, que completa el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), mientras que los ayuntamientos reservan dos parcelas de 4.200 metros cuadrados.

El Consejo aprobó así la contratación, por vía de urgencia, del proyecto y la ejecución de 24 viviendas en Arafo y 21 en La Victoria. Ambas promociones se enmarcan en la estrategia para ampliar la oferta de alquiler asequible y se levantarán gracias a la colaboración entre administraciones: Gobierno autonómico, Cabildo y ayuntamientos.

En el caso del municipio sureño, la actuación cuenta con un presupuesto de 4,6 millones de euros. El Cabildo financiará el 40%, mientras que el resto será asumido por el Icavi. El ayuntamiento aportará una parcela de 1.200 metros cuadrados.

En La Victoria de Acentejo, en el norte, la operación prevé una inversión global de 4,4 millones de euros con el mismo esquema de financiación,es decir, un 40% a cargo del Cabildo y un 60% por parte del Ejecutivo regional. La parcela cedida supera ligeramente los 1.000 metros cuadrados.

Política insular de viviendas

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo, enmarcó estas promociones dentro de una política para ofrecer «soluciones reales y efectivas» al problema de la vivienda en la Isla, el principal para los tinerfeños, apoyándose en la cooperación interadministrativa para acelerar la disponibilidad de nuevos inmuebles.

En este sentido, el Cabildo de Tenerife impulsa la construcción de más de 1.200 viviendas asequibles y de protección pública durante este mandato, con hitos destacados como las 37 en María Jiménez y otras 26 en Cuevas Blancas para 2027, en ambos casos, en Santa Cruz.

El Consejo de Gobierno aprobó también varios convenios vinculados a la mejora de espacios públicos del litoral dentro del Programa Tenerife y el Mar a ejecutar entre 2026 y 2027. Entre ellos figura un acuerdo con el Ayuntamiento de San Miguel para la tercera fase del paseo litoral de Amarilla Golf, en el tramo de la Ensenada de la Cueva. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, de los que el Cabildo aportará el 85% –1,2 millones– y el consistorio, los otros 205.000.

Otro convenio con Fasnia permitirá acometer la mejora del paseo peatonal del núcleo costero de La Zarza por 156.000 euros, con una financiación distribuida en un 86% por parte del Cabildo y un 14% a cargo del consistorio.

Por último, se acordó una adenda al documento suscrito en su día con el Ayuntamiento de Candelaria para la regeneración de la playa de La Caletillas. La modificación adapta los importes del proyecto a las condiciones del mercado. El presupuesto se eleva a 1,8 millones de euros, sufragados en el 85% por el Cabildo.

1,2 millones para fortalecer la industria

El Consejo de Gobierno insular abordó una nueva convocatoria de subvenciones orientada a la instalación, crecimiento y fortalecimiento del tejido industrial de la Isla. La línea de ayudas, que da continuidad a la lanzada anteriormente, estará dotada con 1,2 millones de euros, ampliables hasta 1,6, y permitirá financiar proyectos con importes de hasta 40.000 euros, frente a los 15.000 fijados en la convocatoria previa.

Lope Afonso explicó que estas ayudas tendrán un alcance más ambicioso, al permitir sufragar hasta el 100% de determinadas actuaciones vinculadas a la mejora de procesos productivos, la gestión de residuos, la economía circular o la crisis energética. Entre las inversiones subvencionables figuran, entre otras, instalaciones fotovoltaicas y puntos de recarga para vehículos.

La convocatoria incorpora dos modalidades de justificación. La primera permitirá que las empresas presenten facturas ya pagadas y cobren de forma inmediata el importe subvencionado, una opción aplicable en 2026. La segunda abrirá la puerta a presentar presupuestos para actuaciones que se ejecuten este año, pero cuya materialización económica pueda justificarse en 2027.

En Cooperación municipal, el Consejo aprobó una actuación relacionada con la red de alcantarillado en Santa Úrsula. La intervención dispone de un presupuesto de 1,7 millones de euros.