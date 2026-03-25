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El Cabildo de Tenerife impulsa la cooperación internacional al desarrollo con una nueva convocatoria

El vicepresidente Lope Afonso y el director insular Pedro González destacan que la iniciativa refuerza el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y la solidaridad global

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el director insular, Pedro González

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el director insular, Pedro González / E.D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado esta semana en Consejo de Gobierno las bases y la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la solidaridad global durante el ejercicio 2026, así como la delegación de atribuciones en la Dirección Insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales.

La convocatoria está dirigida a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otros agentes de cooperación internacional con sede en la isla, con el objetivo de impulsar iniciativas solidarias, especialmente en países África Occidental e Hispanoamérica.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destaca que "con esta convocatoria reafirmamos nuestro compromiso con una Tenerife solidaria y comprometida con los grandes retos globales. No se trata solo de aportar recursos, sino de contribuir activamente a mejorar las condiciones de vida en los territorios más vulnerables".

Por su parte, el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro González, manifiesta que "hemos diseñado unas bases que facilitan la ejecución de los proyectos y garantizan que las entidades dispongan de liquidez desde el primer momento, lo que resulta clave para el éxito de las actuaciones en terreno".

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 600.000 euros, destinándose preferentemente a proyectos en regiones prioritarias. La cuantía por proyecto se establece entre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 65.000 euros, pudiendo cubrir hasta el 100% del coste total de la actuación.

Asimismo, se contempla el abono anticipado del 100% de la subvención concedida, una medida que busca garantizar la viabilidad financiera de las ONGD y facilitar la ejecución de los proyectos en los países de destino.

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Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife demuestra, una vez más, su vocación de ser una administración abierta al mundo, comprometida con la cooperación internacional y con la construcción de un futuro más justo y sostenible.

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