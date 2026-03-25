La borrasca Therese deja 117 litros en La Palma y 84 en Tenerife durante la madrugada
Municipios como Puerto de la Cruz o La Victoria superan los 20 litros en pocas horas mientras Izaña y el Roque de los Muchachos registran cifras récord
La borrasca Therese mantiene su impacto sobre Canarias y deja nuevas lluvias intensas en Tenerife y La Palma durante la madrugada de este miércoles. En varias zonas de ambas islas se han superado los 20 litros por metro cuadrado en pocas horas, en una jornada marcada otra vez por la inestabilidad meteorológica.
De acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los mayores registros se han localizado en cotas altas. El Observatorio del Roque de los Muchachos acumuló 117,6 litros, mientras que el Observatorio de Izaña alcanzó los 84,2 litros hasta primeras horas de la mañana.
Las precipitaciones también se dejaron sentir en municipios y zonas habitadas. El Paso sumó 48 litros, La Victoria de Acentejo registró 34,8 litros y Puerto de la Cruz alcanzó los 23 litros. Además, se contabilizaron más de 21 litros en varios puntos de La Gomera y La Palma.
El episodio se suma a los datos ya registrados durante el martes, cuando el Observatorio del Roque de los Muchachos marcó 242,8 litros en 24 horas, uno de los mayores acumulados del temporal asociado a la borrasca Therese.
También se superaron los 100 litros diarios en distintos puntos de Gran Canaria, como Valleseco, Teror y Arucas, además de Tacoronte, en Tenerife.
Con este escenario, la borrasca Therese sigue manteniendo bajo vigilancia a las autoridades ante el riesgo de nuevas lluvias intensas en el archipiélago.
- Sigue en directo la evolución de la borrasca Therese en Tenerife
- Muere la joven que sufrió lesiones graves en una colisión frontal en Tenerife
- Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
- Las imágenes del primer rito celebrado en 90 años en el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife
- Muere un segundo joven que resultó herido muy grave en una colisión frontal en Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00
- Mérida, primera ventana hacia un posible ascenso matemático del CD Tenerife
- La gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 se celebrará después del miércoles de Ceniza