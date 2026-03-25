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La borrasca Therese deja 117 litros en La Palma y 84 en Tenerife durante la madrugada

Municipios como Puerto de la Cruz o La Victoria superan los 20 litros en pocas horas mientras Izaña y el Roque de los Muchachos registran cifras récord

El barranco del Quiquira baja con fuerza en La Orotava tras una noche de lluvias

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El Día

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese mantiene su impacto sobre Canarias y deja nuevas lluvias intensas en Tenerife y La Palma durante la madrugada de este miércoles. En varias zonas de ambas islas se han superado los 20 litros por metro cuadrado en pocas horas, en una jornada marcada otra vez por la inestabilidad meteorológica.

De acuerdo con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los mayores registros se han localizado en cotas altas. El Observatorio del Roque de los Muchachos acumuló 117,6 litros, mientras que el Observatorio de Izaña alcanzó los 84,2 litros hasta primeras horas de la mañana.

Las precipitaciones también se dejaron sentir en municipios y zonas habitadas. El Paso sumó 48 litros, La Victoria de Acentejo registró 34,8 litros y Puerto de la Cruz alcanzó los 23 litros. Además, se contabilizaron más de 21 litros en varios puntos de La Gomera y La Palma.

El episodio se suma a los datos ya registrados durante el martes, cuando el Observatorio del Roque de los Muchachos marcó 242,8 litros en 24 horas, uno de los mayores acumulados del temporal asociado a la borrasca Therese.

También se superaron los 100 litros diarios en distintos puntos de Gran Canaria, como Valleseco, Teror y Arucas, además de Tacoronte, en Tenerife.

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Con este escenario, la borrasca Therese sigue manteniendo bajo vigilancia a las autoridades ante el riesgo de nuevas lluvias intensas en el archipiélago.

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