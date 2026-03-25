La borrasca Therese coge fuerza antes de irse y deja tormentas, lluvias torrenciales y riesgo de desprendimientos en el norte de Tenerife

Las primeras consecuencias de la inestabilidad meteorológica ya se dejan notar con fuerza en Canarias. A pesar de que se prevé la marcha de la borrasca Therese a lo largo del día, en el noroeste de Tenerife se están registrando chubascos de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañados de actividad tormentosa.

En concreto, en la zona alta de Los Silos, en el núcleo de Tierra del Trigo, se han acumulado 14,5 litros por metro cuadrado en la última hora. Sin embargo, la situación es aún más intensa en El Palmar, donde se han registrado hasta 22 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos.

La tormenta afecta especialmente a los municipios de Buenavista del Norte, Los Silos y El Tanque, donde se están reportando truenos y precipitaciones localmente torrenciales, sobre todo en las zonas de mayor altitud. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución, especialmente en carretera, debido al riesgo de desprendimientos y acumulación de agua.

Por otro lado, en Gran Canaria también se registra actividad intensa, con un chubasco descargando con fuerza entre La Aldea de San Nicolás y Mogán, lo que confirma la extensión del episodio de lluvias en el archipiélago.