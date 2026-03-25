Alicia Martín, vecina de El Pris afectada por la borrasca Therese: "Tuvimos que buscar los bajantes bajo el agua para que saliera por algún lado"

La localidad costera de El Pris ha sido una de las más castigadas de Canarias por el paso de la borrasca Therese. Muchos de sus vecinos pasaron la noche del pasado martes achicando agua y algunos, de hecho, fueron desalojados de forma preventiva. Alicia Martín vive en el Edificio Urraca, situado en la carretera principal de la localidad de Tacoronte.

Esta afectada, junto a un grupo de vecinos, se afanaba este miércoles 25 de marzo en limpiar el que, hasta ahora, era «el garaje más seguro de El Pris». Situado en la parte alta del inmueble, nunca antes había sufrido ninguna inundación. Eso, por desgracia, cambió por culpa de Therese. «Yo bajé sobre las 20:00 horas y ya estaba tan lleno de agua y barro que cubría casi la mitad de las ruedas de los coches».

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Vehículos en peligro

De nuevo, la colaboración de los vecinos fue indispensable para que los daños no fueran a más y, de hecho, consiguieron evitar que los vehículos quedaran inservibles. «La gente fue llegando para ayudar. Menos mal, porque nos tuvimos que poner a buscar dónde estaban los bajantes para destaparlos e intentar que el agua saliera por algún lado».

Cubo y cepillo en mano, como sus vecinos, Martín se empeñaba en limpiar el barro que ayer teñía de marrón toda la superficie de este aparcamiento en altura. Pero ese no es el único daño en este edificio. «La planta 12 se mojó y a mí, que tengo la terraza techada, también se me llenó de agua», detalló.

Así ha afectado el temporal a El Pris, en Tacoronte / Andrés Gutiérrez

"Esto no había pasado nunca"

Esta vecina de El Pris coincide en señalar a las recientes obras de canalización como responsables de lo sucedido en el vecindario. «Lo arreglaron hace dos o tres meses y decían que era para mejorarlo pero se ve que no. Ha llovido con fuerza otras veces pero te puedo asegurar que esto no había pasado nunca».

Muchas personas mayores

Este pequeño núcleo costero tinerfeño, situado a apenas seis kilómetros del casco histórico de Tacoronte, es un popular destino de veraneo. Muchas de sus viviendas son de segunda residencia y en esta época del año suele contar, aproximadamente, con apenas la mitad de su población, que llega a triplicarse durante los meses de verano.

De hecho, muchos de esos propietarios se desplazaron ayer hasta la zona para comprobar, con disgusto, los daños en sus propiedades. «Los que vivimos aquí todo el año somos menos y además hay muchas personas mayores, por eso nos preocupamos mucho por intentar echarles una mano», concluyó Martín.