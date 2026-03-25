airBaltic abrirá una base estacional en Tenerife Sur y ofrecerá tres nuevas conexiones desde Bélgica, Eslovenia y Lituania

airBaltic abrirá una base estacional en el aeropuerto de Tenerife y pondrá en marcha tres nuevas conexiones desde Eslovenia, Bélgica y Lituania durante la próxima temporada de invierno (octubre-abril). Así, la aerolínea de bandera de Letonia ofrecerá dos frecuencias semanales desde la capital eslovena de Lubliana y otras dos desde la ciudad belga de Lieja, y una más desde la lituana Palanga.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, explica que "Tenerife sigue reforzando su conectividad aérea estratégica a través de su posición activa en el mercado de las aerolíneas internacionales, fruto de lo cual, la compañía airBaltic establecerá una nueva base en el aeropuerto Tenerife Sur con la que la isla mejorará su conectividad con los países bálticos, sino que la amplía a países como Eslovenia, Lituana o Bélgica, mercados emisores de especial valor estratégico para la isla en el objetivo de consolidar un destino más diversificado y rentable".

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, “la apertura de nuevas conexiones con Bélgica, Eslovenia y Lituania, no sólo amplia nuestra red de rutas directas, sino que también responden a la creciente demanda de mercados estratégicos cuyos intereses están plenamente alineados con la estrategia turística de la isla, poniendo el foco en nuestra cultura, gastronomía y tradiciones”. Para Melwani, “continuar fortaleciendo la conectividad aérea es fundamental para avanzar hacia un modelo turístico más competitivo y rentable, permitiéndonos diversificar nuestros mercados europeos de origen y reducir la dependencia de los emisores tradicionales”.

El vicepresidente de Gestión de Red en airBaltic, Mantas Vrubliauskas, manifiesta: “La apertura de una base estacional en Tenerife supone un paso importante para reforzar nuestra presencia en uno de nuestros principales mercados de ocio. Al ubicar un avión Airbus A220-300 en la isla e introducir tres nuevas rutas hacia ciudades de Europa Central y del Norte, mejoramos significativamente la conectividad estacional entre Europa y Tenerife. Este desarrollo no solo amplía las opciones de viaje para nuestros pasajeros, sino que también impulsa el sector turístico de la isla al aumentar el tráfico de visitantes durante la temporada de invierno procedente de Europa Central y del Norte”.

Los pasajeros procedentes de Bélgica hacia Tenerife crecieron el año pasado un 4,8 %. La isla espera que la puesta en marcha de las conexiones desde Eslovenia y Lituania impulsen también la llegada de viajeros de esos mercados de origen.

airBaltic es la mayor aerolínea de los países bálticos. Conecta con más de 80 destinos de toda Europa, Oriente Medio, Norte de África y el Cáucaso. Opera con una de las flotas más modernas de Europa, compuesta por Airbus A220-300.