El aeropuerto Tenerife Norte recupera la normalidad tras desviar 26 vuelos por la borrasca Therese

El Aeropuerto de Tenerife Norte ha recuperado la normalidad este miércoles tras una noche complicada por los efectos de la borrasca Therese, que obligó a desviar hasta 26 vuelos al sur de la isla.

Según ha informado Aena, la operativa se desarrolla con total normalidad gracias a la mejora de la visibilidad, una de las principales causas que afectó a los aterrizajes durante la jornada anterior.

Durante la noche del martes, los vuelos nacionales e interinsulares que no pudieron tomar tierra en el aeropuerto del norte fueron redirigidos al Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, en un contexto marcado por las condiciones adversas asociadas al temporal.

Con la situación meteorológica más favorable en la mañana de este miércoles, el tráfico aéreo ha retomado su ritmo habitual, sin que se registren nuevas incidencias.