La Aemet avisa de viento fuerte y nubes en el norte de Tenerife con posibles lluvias débiles este jueves

El tiempo en Tenerife estará marcado este jueves por el refuerzo del viento de componente norte y nordeste, que soplará con intensidad y dejará rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el extremo noroeste y en la fachada sureste del área metropolitana.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el día comenzará con nubosidad en el norte y noreste, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque por la tarde podrían aparecer intervalos en el sur con alguna precipitación puntual.

Las temperaturas apenas variarán. En Santa Cruz de Tenerife se moverán entre los 17 y los 22 grados, mientras que en zonas altas del Teide podrían registrarse heladas débiles a primeras horas. En el mar, el viento del nordeste alcanzará fuerza 4 a 5, con intervalos de 6, generando marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de hasta dos metros.

Situación en el resto de Canarias

En Gran Canaria, el norte estará nuboso con probables lluvias débiles en medianías, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas cambiarán poco, con ligeros descensos en el norte. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 18 y 21 grados.

En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y apertura de claros durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, con valores en torno a los 16-22 grados.

En La Palma, la nubosidad será más abundante en el norte y este, donde también se esperan lluvias débiles ocasionales, especialmente en medianías. En el resto, los cielos estarán poco nubosos.

En La Gomera y El Hierro, se repetirá el patrón de nubosidad en el norte con posibilidad de precipitaciones débiles, y cielos más despejados en el sur.

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En todas las islas, el viento soplará moderado del norte o nordeste, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente durante la segunda mitad del día.