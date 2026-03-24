La Universidad de La Laguna amplía el cierre de sus instalaciones hasta el miércoles por las intensas lluvias de la borrasca Therese

La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido ampliar el cierre de todas sus instalaciones hasta mañana miércoles 25 de marzo ante las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este martes y el posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas, en el marco de la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias.

Según informó el Rectorado en un comunicado oficial, el cierre se hizo efectivo a partir de las 15:00 horas de este martes, manteniéndose únicamente operativos los servicios considerados esenciales. Como consecuencia, toda la actividad docente pasa a desarrollarse en modalidad online desde la tarde de hoy y durante toda la jornada del miércoles, quedando suspendida la actividad presencial en el conjunto del campus universitario.

Entre los servicios que permanecerán activos se encuentran el Animalario y Estabulario, los servicios de mantenimiento, el personal de cocina de colegios mayores y residencia universitaria, así como aquellos departamentos e institutos que deben atender investigaciones o materiales perecederos que requieren supervisión presencial.

Las fuertes lluvias también han provocado incidencias dentro del recinto universitario. En la conocida pirámide que alberga la Facultad de Periodismo, el agua llegó a desbordar los cubos instalados previamente para contener filtraciones, lo que terminó causando la anegación de uno de los accesos del edificio.

La institución académica ha adoptado esta medida preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad universitaria ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas, manteniendo el seguimiento constante de la evolución meteorológica y de las indicaciones de las autoridades competentes.