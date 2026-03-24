La UME se prepara para actuar en Tenerife ante el avance de la borrasca Therese y el paso a nivel 2 de emergencia

La emergencia por la borrasca Therese en Tenerife ha sido elevada oficialmente a nivel 2, una decisión anunciada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas y el aumento del riesgo en varios puntos de la isla, especialmente en el norte tinerfeño.

Con este cambio de fase, la gestión del operativo pasa a ser competencia directa del Gobierno de Canarias, lo que permitirá la intervención de recursos extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencias (UME), preparada para actuar ante posibles situaciones de mayor gravedad.

Un temporal que obliga a reforzar la respuesta

La declaración del nivel 2 de emergencia responde a la evolución de una tormenta que ha dejado lluvias persistentes, incidencias en carreteras y acumulaciones de agua en diferentes municipios, obligando a activar progresivamente todos los mecanismos de protección civil.

Según explicó Rosa Dávila, la prioridad en estos momentos es garantizar la seguridad de la población y anticiparse a posibles escenarios de riesgo derivados de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. “La emergencia pasa a nivel 2 y será gestionada por el Gobierno de Canarias, entre otras razones para que pueda actuar la UME”, señaló la presidenta insular.

El norte, punto crítico del temporal

El foco principal de preocupación se sitúa actualmente en el norte de Tenerife, donde las lluvias descargan con especial intensidad. Las precipitaciones afectan con fuerza al Valle de La Orotava, Puerto de la Cruz y la propia villa orotavense, zonas donde se mantiene una vigilancia constante ante posibles inundaciones y desprendimientos.

La situación más delicada se localiza en la costa de Tacoronte, considerada en estos momentos el “punto rojo” del temporal, con especial atención en los núcleos de El Pris y Mesa del Mar, áreas especialmente vulnerables por su orografía y proximidad al litoral.

Ante este escenario, el Cabildo activó un aviso masivo S-Alert enviado a los teléfonos móviles de la población para advertir del riesgo y recomendar medidas de autoprotección.

Llamamiento a reducir la movilidad

Durante su comparecencia, la presidenta insular insistió en un mensaje claro dirigido a la ciudadanía: extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

El objetivo de esta recomendación es reducir la movilidad en las zonas más afectadas y minimizar la exposición a riesgos derivados de inundaciones repentinas, caídas de piedras o incidencias en la red viaria.

Las autoridades recuerdan que la combinación de lluvias intensas, terrenos saturados y barrancos activos puede generar situaciones peligrosas en cuestión de minutos.

Coordinación desde el CECOPIN insular

Aunque la emergencia pasa a depender del Ejecutivo autonómico, la coordinación operativa continuará desarrollándose desde el CECOPIN insular, ubicado en el pabellón Santiago Martín, donde permanecen reunidos los responsables de emergencias y seguridad.

Desde este centro se mantiene el seguimiento en tiempo real de la evolución del temporal, coordinando la actuación de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, personal de carreteras y recursos municipales.

Contexto: una borrasca que mantiene en alerta a Tenerife

La borrasca Therese ha provocado en las últimas horas un episodio meteorológico excepcional en Tenerife, con acumulaciones significativas de lluvia, cortes preventivos de carreteras, suspensión de actividades y activación de planes de emergencia en distintos municipios.

El paso al nivel 2 marca un punto clave en la gestión del temporal, al reforzar los recursos disponibles ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen intensificándose durante la noche.

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Mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados en toda la isla, el mensaje institucional se mantiene firme: prudencia, información oficial y permanencia en casa como principales herramientas para afrontar un temporal que mantiene a Tenerife bajo máxima vigilancia.