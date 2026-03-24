Tenerife eleva la alerta máxima en el norte y refuerza restricciones ante el giro radical de la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife ha declarado la alerta máxima en todo el norte de la isla y mantiene el riesgo extremo en el área metropolitana, mientras el resto del territorio continúa en situación de alerta, tras el giro radical de la borrasca Therese, que sigue dejando lluvias intensas y un escenario de inestabilidad meteorológica en todo el territorio insular.

La actualización del Plan de Emergencias Insular (PEIN) entró en vigor a las 20:45 horas de este martes, en respuesta a la evolución de un fenómeno que ha intensificado sus efectos en pocas horas y ha obligado a reforzar las medidas de prevención ante el aumento del riesgo.

Lluvias intensas y más de 200 incidencias

Las precipitaciones han alcanzado valores especialmente elevados en puntos del norte como Tacoronte y Mesa del Mar, así como en el entorno metropolitano, donde se han registrado acumulados de más de 80 litros por metro cuadrado en una hora, provocando ya más de 200 incidencias en la isla.

Estas incidencias están relacionadas principalmente con acumulaciones de agua, desprendimientos, problemas en la red viaria y afecciones en espacios públicos, en un contexto marcado por la saturación del terreno y la rapidez con la que se están produciendo las lluvias.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que la decisión de elevar el nivel de alerta responde al comportamiento inestable de la borrasca, caracterizado por precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo.

“Estamos ante una situación cambiante, con una borrasca que mantiene un comportamiento inestable. Nuestra prioridad es anticiparnos y proteger a la ciudadanía”, señaló.

Dávila insistió en la necesidad de reducir la movilidad y evitar cualquier actividad en zonas de riesgo, subrayando que la prevención es clave para evitar incidentes en un episodio meteorológico de estas características.

Suspensión de clases y actividades en toda la isla

Entre las medidas adoptadas destaca la suspensión de la actividad lectiva durante la tarde en toda la isla, así como la prohibición de actividades culturales, sociales y deportivas, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Las restricciones afectan también a aquellas actividades que impliquen desplazamientos entre municipios, en una estrategia orientada a limitar la exposición de la población a posibles situaciones de peligro derivadas del temporal.

Estas decisiones se han adoptado tras la actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que mantiene el aviso naranja por lluvias, con previsión de precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, aunque los registros reales ya han superado esas cifras en varios puntos de la isla.

Vigilancia constante y riesgo en barrancos

El jefe de Protección Civil, Néstor Padrón, advirtió de que el carácter errático de la borrasca obliga a extremar la vigilancia, especialmente en zonas sensibles como barrancos y áreas urbanas con riesgo de acumulación de agua. “Este tipo de situaciones puede generar problemas en muy poco tiempo. Es fundamental reducir la exposición al riesgo”, explicó.

Padrón destacó que todos los recursos están activados y coordinados desde el CECOPIN, donde se realiza un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y de las incidencias que puedan producirse.

Cierres y restricciones en espacios naturales

El Cabildo ha reforzado las medidas preventivas con el cierre de infraestructuras y espacios de riesgo, incluyendo la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) y los accesos al Parque Nacional del Teide, así como la prohibición de tránsito en senderos, pistas forestales y áreas recreativas.

Estas restricciones buscan evitar la presencia de personas en zonas vulnerables ante posibles desprendimientos, crecidas de agua o condiciones adversas del terreno.

Llamamiento a la prudencia y reducción de la movilidad

La institución insular ha recomendado a los ayuntamientos activar sus Planes de Emergencia Municipales (PEMU) y adoptar medidas adicionales en zonas especialmente sensibles, como áreas inundables, barrancos y litoral.

Asimismo, se insiste a la población en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera, mantenerse alejados de zonas de riesgo y seguir únicamente la información difundida a través de canales oficiales.

Dispositivo activo ante la evolución del temporal

Todos los medios y recursos insulares permanecen en alerta permanente, preparados para intervenir ante nuevas incidencias en un contexto marcado por la incertidumbre meteorológica y la posibilidad de nuevas lluvias intensas en las próximas horas.

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El operativo continuará activo mientras persistan las condiciones adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y minimizar los efectos de un episodio que ha situado a Tenerife en un escenario de máxima precaución ante la evolución de la borrasca Therese.