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Tenerife arranca el martes con previsión de lluvias fuertes y tormentas

Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios, aunque se esperan heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma

Pronóstico del tiempo en Canarias del 23 al 28 de marzo

Pronóstico del tiempo en Canarias del 23 al 28 de marzo

Windy

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife comienza este martes bajo la previsión de chubascos localmente fuertes y posibles tormentas, sobre todo durante la madrugada y primeras horas del día, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aunque se esperan claros ocasionales a lo largo de la jornada, la isla arranca el día con un escenario de inestabilidad y con temperaturas que se mantendrán con pocos cambios.

Predicción por islas

TENERIFE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 16 - 22

LA GOMERA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 16 - 21

LA PALMA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur, tendiendo a dirección variable por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 13 - 22

EL HIERRO

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 11 - 16

LANZAROTE

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 - 21

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese

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Así amanece el Teide el domingo 22 de marzo de 2026 tras haber dejado atrás lo peor de la borrasca Therese / El Día

FUERTEVENTURA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

  • Puerto del Rosario 16 - 21

GRAN CANARIA

Nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos. No se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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  • Las Palmas de Gran Canaria 16 - 22

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