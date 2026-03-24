Tenerife arranca el martes con previsión de lluvias fuertes y tormentas
Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios, aunque se esperan heladas en las cumbres de Tenerife y La Palma
Tenerife comienza este martes bajo la previsión de chubascos localmente fuertes y posibles tormentas, sobre todo durante la madrugada y primeras horas del día, según la Agencia Estatal de Meteorología. Aunque se esperan claros ocasionales a lo largo de la jornada, la isla arranca el día con un escenario de inestabilidad y con temperaturas que se mantendrán con pocos cambios.
Predicción por islas
TENERIFE
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de Tenerife 16 - 22
LA GOMERA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- San Sebastián de La Gomera 16 - 21
LA PALMA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, sin descartar heladas en cumbres. Viento flojo con predominio de la componente sur, tendiendo a dirección variable por la noche.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Santa Cruz de La Palma 13 - 22
EL HIERRO
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 11 - 16
LANZAROTE
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 15 - 21
FUERTEVENTURA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, y sin descartar chubascos dispersos y localmente fuertes. Por la tarde, remitirá y tenderá a cielos despejados o poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sureste moderado, amainando por la tarde y rolando a norte al final del día.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Puerto del Rosario 16 - 21
GRAN CANARIA
Nuboso con apertura de claros ocasionales, disminuyendo por la noche a intervalos nubosos. No se descartan chubascos dispersos y localmente fuertes que podrán estar acompañados de tormenta, más probables durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de la componente sur, rolando a este por la noche.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
- Las Palmas de Gran Canaria 16 - 22
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