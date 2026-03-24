Suspenden actividades y cierran instalaciones en Santa Cruz de Tenerife por el riesgo de lluvias y desprendimientos

La capital tinerfeña ha registrado a lo largo de la mañana aproximadamente cincuenta incidencias relacionadas con las lluvias, que han afectado distintos puntos de la capital. Entre ellas se incluyen inhibición de semáforos, desprendimientos en carreteras —como la carretera de Jaúa y zonas próximas a aparcamientos en Los Lavaderos— y problemas en instalaciones públicas, como el Instituto Andrés Bello, cerca de la avenida Benito Pérez Armas, que tuvo que ser desalojado.

Según informó el Ayuntamiento, ninguna de estas incidencias ha afectado de manera grave a personas, y los servicios municipales han trabajado a lo largo de la mañana para corregirlas mediante los diferentes dispositivos y servicios de emergencia.

En paralelo, se registraron afectaciones en el Centro de Información Ciudadana, ubicado en el Parque La Granja, donde hubo que suspender temporalmente la atención debido a la entrada de agua desde la plaza exterior, aunque el acceso ya ha sido restablecido.

Ante la previsión de que el frente que afectó esta mañana a Gran Canaria pueda desplazarse hacia Tenerife, las autoridades han decidido activar el PEMU en grado de alerta máxima. Esta medida incluye la suspensión de actividades deportivas al aire libre, extraescolares y culturales, así como el cierre de todas las instalaciones municipales. Asimismo, se recomienda a otras administraciones y entidades privadas aplicar medidas similares.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para permanecer en casa en la medida de lo posible, con especial atención a la zona de Anaga, donde existe riesgo de desprendimientos en carreteras y otros peligros derivados de la lluvia. Las playas y las instalaciones deportivas del área permanecen cerradas desde el lunes, siguiendo las medidas del plan de emergencia municipal (PEMU).

Desde el ayuntamiento se señaló que, aunque no se tiene certeza de la intensidad máxima de las precipitaciones, es preferible adoptar medidas preventivas y garantizar la seguridad de los vecinos ante la evolución de la borrasca.