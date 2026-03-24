EN DIRECTO | La borrasca Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles

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El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras los datos recibidos desde el CECOES 112-Canarias y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las lluvias ya registradas en la zona de Anaga, y la posibilidad de que puedan intensificarse en las próximas horas, incluso con aparato eléctrico, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones. El consistorio capitalino ha reforzado sus recursos preventivos porque este nuevo episodio de lluvias se prevé que afecte a parte del Área Metropolitana de Tenerife.

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