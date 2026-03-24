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EN DIRECTO | La borrasca Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tras los datos recibidos desde el CECOES 112-Canarias y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre las lluvias ya registradas en la zona de Anaga, y la posibilidad de que puedan intensificarse en las próximas horas, incluso con aparato eléctrico, pide a la ciudadanía que extreme las precauciones. El consistorio capitalino ha reforzado sus recursos preventivos porque este nuevo episodio de lluvias se prevé que afecte a parte del Área Metropolitana de Tenerife.
Hay agua garantizada para regar durante los próximos seis meses en Tenerife
Las balsas de San Antonio, Valle Molina y Teno Alto se encuentran al 100% de su capacidad y otras trece superan el 80%
El ocaso de Therese enchumba a Canarias: el sur de Tenerife y La Palma esperan más lluvias intensas este martes
La Aemet mantiene el aviso naranja por fuertes precipitaciones en el sur de Tenerife y toda La Palma
La Aemet activa de nuevo avisos naranjas por lluvias en Tenerife, La Gomera y El Hierro
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado de nuevo avisos de nivel naranja (riesgo importante) por fuertes lluvias para este lunes en Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde pronostica que pueden caer más de 30 litros de agua por metro cuadrado en el curso de una hora.
Todas las demás islas siguen bajo aviso de nivel amarillo (riesgo bajo), también por lluvias. Se espera que las precipitaciones de este lunes descarguen 20 litros/m2 o más en una hora en Gran Canaria y 15 litros/m2 o más en una hora en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
La borrasca Therese está dejando acumulaciones muy altas de lluvia en varios puntos de Canarias desde el pasado jueves. Solo en Gran Canaria, el Cabildo estima que han entrado en las presas más de 14 millones de metros cúbicos de agua en tres días y varios embalses se han llenado por primera vez en lustros.
Playa Benijo tras el paso de la borrasca
Johanna Betancor Galindo
Tenerife eleva la alerta por el giro de Therese y refuerza las restricciones ante lluvias de hasta 30 litros por hora
El Cabildo de Tenerife ha actualizado este lunes el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta ante el empeoramiento previsto por la borrasca Therese, cuyo cambio de comportamiento ha llevado a reforzar las medidas preventivas en la isla. La decisión se adoptó a las 10.59 horas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activara el aviso naranja por lluvias ante la posibilidad de que se acumulen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, explicó que esta actualización responde al nuevo escenario meteorológico y defendió la necesidad de anticiparse. “Estamos ante un giro en la situación meteorológica que puede tener un impacto significativo en la isla. Por eso hemos activado el PEIN en alerta, porque nuestra prioridad sigue siendo la protección de las personas y la anticipación ante cualquier riesgo”, señaló.
Humberto Gonar
Santa Cruz reactiva el PEMU y suspende las actividades municipales en Anaga por riesgo de lluvias intensas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha reactivado el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) en situación de alerta a partir de las 15:00 horas de este martes, tras las previsiones meteorológicas que alertan de posibles lluvias intensas en el norte del área metropolitana y, especialmente, en el distrito de Anaga.
La decisión fue adoptada por el área de Seguridad Ciudadana y Emergencias después de los últimos avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que sitúan a Tenerife ante un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica durante la tarde y la noche.
Leticia Dorta Lemus
Los agricultores de Tenerife respiran tras las lluvias de la borrasca Therese: seis meses de agua garantizada para el regadío
Las lluvias de la borrasca Therese garantizan el agua para regadío más allá de los meses de verano. Son seis meses de alivio para los agricultores de Tenerife después de años de intensa sequía y de que la declaración de emergencia hídrica finalizara el pasado 28 de febrero. El Cabildo de Tenerife asegura que las balsas gestionadas por BALTEN están al 77,4% de su capacidad, acumulando 3,9 millones de metros cúbicos.
La balsa de El Saltadero, en Granadilla de Abona, se encuentra al 99% de su capacidad. También en el mismo municipio, la infraestructura hídrica de San Isidro está al 95%, mientras que la de Taco, en Los Silos, llega hasta el 94%. Les siguen los embalses de Trevejos (Vilaflor) al 89% y de Lomo El Balo (Guía de Isora) al 84%.
De los mejores datos en dos décadas
Este volumen de agua almacenada supone el noveno mejor registro de los últimos 20 años. Durante los días de este mes de marzo, las balsas cuentan con 388.000 metros cúbicos adicionales a las reservas generales, con una incidencia especialmente positiva en la zona norte de la Isla. La zona sur también experimenta una recuperación notable gracias a las precipitaciones registradas por Therese.
Johanna Betancor Galindo
Therese mantiene en vilo a Canarias: la borrasca seguirá activa al menos hasta el miércoles
La borrasca Therese continuará afectando a Canarias, al menos, hasta el próximo miércoles, según ha advertido el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el archipiélago, David Suárez, que ha insistido en que el episodio meteorológico adverso aún no ha terminado.Suárez subrayó que no se puede rebajar la cautela, ya que todavía siguen activos avisos de nivel naranja en algunas zonas de las islas. “No podemos bajar la guardia, seguimos en pleno episodio”, remarcó tras participar en un acto con motivo del Día Meteorológico Mundial.
El Día
La borrasca Therese provoca 23 incidencias en Santa Cruz de Tenerife y afecta en mayor medida a Anaga
El sábado, con 17 intervenciones, fue el día más complicado para la capital, que habilitó carriles alternativos para residentes y transporte público
Aránzazu Fernández
La borrasca Therese deja más de 600 incidencias eléctricas en Canarias y afecta a 11.000 usuarios
Tenerife y Gran Canaria fueron las islas más afectadas por el temporal, concentrando la mayor parte de las averías en la red eléctrica gestionada por Endesa
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