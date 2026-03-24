El Rosario acomete la recuperación de su litoral tras los efectos de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de El Rosario avanza en los trabajos de limpieza, reparación y acondicionamiento del litoral municipal tras los importantes daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese, que afectó especialmente a distintas zonas costeras del municipio. Las actuaciones se concentran principalmente en Radazul y Tabaiba, con el objetivo de devolver estos espacios a condiciones óptimas para el uso ciudadano en las próximas semanas.

Vecinos y fuentes municipales coinciden en señalar la magnitud del impacto del temporal, especialmente en las zonas de baño más frecuentadas. Según explican, la fuerza del mar desplazó gran parte de la grava, acumulándola en la parte baja del litoral, junto a la calle, dejando al descubierto zonas donde habitualmente se sitúan los usuarios y que pasaron a ser prácticamente de piedra, lo que dificultaba el acceso y aumentaba el riesgo de resbalones.

Trabajos con la vista puesta en Semana Santa

Las labores comenzaron esta semana y se desarrollan con la mirada puesta en la próxima Semana Santa, periodo en el que se espera una mayor afluencia de visitantes y bañistas. Paralelamente, el Consistorio permanece a la espera de los permisos necesarios por parte de la Dirección General de Costas para poder intervenir también en el núcleo de Bocacangrejo.

El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, ha visitado las zonas afectadas desde el inicio de los trabajos para supervisar personalmente la evolución de las actuaciones. Según explicó, el Ayuntamiento activó todos los recursos municipales disponibles desde el primer momento con el propósito de acelerar la recuperación del litoral. El regidor subrayó además la importancia de culminar las intervenciones de mayor envergadura antes del periodo festivo, garantizando así la seguridad, accesibilidad y calidad de las zonas costeras.

Actuaciones en playas y paseo marítimo

Entre las actuaciones previstas se encuentra el allanamiento y extensión de arena en las playas de Radazul, así como la reposición de grava en diversas áreas ajardinadas tanto en Radazul como en Tabaiba. Parte de estos trabajos consiste precisamente en redistribuir la grava existente, ya que, según explican fuentes municipales, no se trata de material nuevo sino del que fue desplazado por el temporal hacia el fondo del litoral. De ahí que pueda observarse maquinaria municipal arrastrando la grava nuevamente hacia las zonas habituales de estancia.

Asimismo, se están reparando las losetas del paseo marítimo de Radazul que fueron arrancadas por la fuerza del mar durante el temporal.

En Tabaiba, además, se instalan protecciones de goma en las escaleras de acceso al mar, una medida destinada a mejorar la seguridad de los usuarios y prevenir accidentes en una zona muy frecuentada por residentes y visitantes. El temporal también provocó la desaparición de algunos carteles de advertencia de suelo resbaladizo situados junto a los accesos al agua, elementos que no resistieron el embate del mar y cuya reposición está prevista dentro de las actuaciones posteriores.

Operarios municipales y maquinaria especializada

Los trabajos están siendo ejecutados por operarios municipales, que cuentan con el apoyo de maquinaria específica, entre la que destacan una pala retroexcavadora y una carretilla elevadora, conocida popularmente como “torito”, lo que está permitiendo agilizar de forma notable las tareas previstas.

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Una vez concluidas las actuaciones principales, el Ayuntamiento continuará con intervenciones de menor alcance, como la renovación de la cartelería informativa, mejoras puntuales y pequeñas reparaciones adicionales destinadas a completar la puesta a punto del litoral de El Rosario de cara a los próximos meses.