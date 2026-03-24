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El restaurante de Tenerife donde puedes comer pescado por menos de 25 euros: cocina canaria casera a precios económicos

Las potas y la carne de cabra son la especialidad de la casa

El restaurante ofrece diferentes platos de pescado

El restaurante ofrece diferentes platos de pescado / Reseñas Google

Helena Ros

Helena Ros

En Tenerife muchos establecimientos ofrecen cocina casera a precios ajustados. Uno de ellos, es La Roca, un restaurante situado en el barrio de Tíncer que se caracteriza por ofrecer bastantes productos del mar pese a no estar muy cerca.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en destacar la buena relación calidad-precio. "Este lugar es bueno, barato y se encuentra entre Santa Cruz y La Laguna", afirman.

Platos del mar

En su visita, comenzaron por el salpicón de pulpo que destacaron la cantidad de pulpo que llevaba. "Me gustan los sitios que tienen este plato y tiene más pulpo que tomate, pimiento o cebolla, este está compensadito", comenta Joana. También pidieron sardinas y morena frita, dos elaboraciones sencillas, pero que disfrutan quienes buscan cocina casera. Además, "sorprende que en un sitio que no está pegado al mar tenga tantos platos de pescado", destacan en el vídeo.

La especialidad de la casa son las potas y la carne de cabra. Desde el establecimiento explican que "si la mar está buena" los viernes cuentan con camarones, morena y pulpo. También viernes y sábado suman a su propuesta gastronómica pollos asados.

Precios económicos

Lo que más llamó la atención de los creadores de contenido fue el precio final de la comida. Pagaron en total 22,90 euros, con el postre incluido por invitación de la casa, un detalle que agradecen ene el vídeo.

La Roca es uno de esos restaurantes que se convierten en parada obligatoria en la isla por su cocina canaria casera, raciones generosas y precios ajustados.

Horario y ubicación

El restaurante se encuentra en la calle El Requinto, 20, en Tíncer. Cuenta con 4,1 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento. No dispone de aparcamiento propio, en la zona suele haber plazas en la zona.

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Abre de lunes a jueves de 12:00 a 18:00 horas. Los viernes amplía su servicio hasta las 19:30 horas, mientras que los sábados abre de 12:00 a 19:00 horas. Los domingos trabajan en horario de 10:00 a 17:00 horas.

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