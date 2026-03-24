"Peligro extraordinario" por lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la alerta por lluvias intensas en el área metropolitana de Tenerife por la borrasca Therese, una situación que se ha agravado durante la noche tras la activación de medidas preventivas por parte del Cabildo ante el aumento del riesgo meteorológico en la zona norte de la isla.

Según la previsión oficial, las precipitaciones podrían alcanzar acumulaciones de hasta 60 milímetros en una hora en el entorno de Tacoronte, un escenario que ha llevado a declarar la alerta máxima en varios municipios del norte, con este municipio señalado como el principal punto rojo del episodio.

Aviso masivo a la población

Ante la evolución del temporal, el Cabildo ha enviado un aviso masivo a través del sistema ES-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos de Tacoronte, recomendando reducir la movilidad, evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros mientras dure la situación de riesgo.

Las autoridades insisten en que la medida busca minimizar la exposición de la población a posibles inundaciones, desprendimientos o incidencias derivadas de lluvias intensas y tormentas localmente fuertes, especialmente en zonas próximas a la costa y barrancos.

Zonas más afectadas

Los mayores problemas se concentran actualmente en las áreas de Mesa del Mar y El Pris, donde la intensidad de las precipitaciones y la acumulación de agua generan preocupación entre los servicios de emergencia, que mantienen un seguimiento constante de la evolución meteorológica.

Además del aviso extraordinario, continúa activo un nivel de peligro bajo por lluvias generalizadas, con previsión de acumulaciones de hasta 11 milímetros en una hora y precipitaciones persistentes acompañadas de tormentas hasta la medianoche. A ello se suma el riesgo por acumulación en doce horas, que podría alcanzar los 80 milímetros en algunos puntos del norte de Tenerife.

El Día

Vigilancia en Santa Cruz

Los servicios de emergencias también permanecen especialmente atentos a la evolución del frente en dirección al área metropolitana. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, advirtió que en aproximadamente hora y media podría impactar en Santa Cruz una nueva “cola” del sistema tormentoso, lo que mantiene en máxima vigilancia a los equipos de seguridad y emergencias.

Según explicó la presidenta, la preocupación principal se centra en el barranco de Santos ante la posibilidad de un aumento repentino del caudal. “Estamos muy atentos por si se desborda”, señaló Dávila, subrayando el carácter preventivo del operativo desplegado para anticipar posibles incidencias en la capital.

El barranco de Santos es considerado un enclave especialmente sensible durante episodios de lluvias intensas debido al rápido incremento del agua cuando se registran precipitaciones fuertes en las zonas altas del municipio.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde las administraciones se insiste en la importancia de seguir únicamente la información procedente de canales oficiales, evitar la circulación por carreteras secundarias o zonas inundables y no acercarse a barrancos ni cauces, incluso aunque aparentemente presenten poco caudal.

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El operativo de seguimiento continuará activo durante toda la noche mientras se evalúa la evolución del fenómeno meteorológico, que podría registrar cambios rápidos en intensidad y localización. Las autoridades no descartan nuevas medidas si las condiciones empeoran en las próximas horas.