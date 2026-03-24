El Pris y Mesa del Mar, en Tacoronte, sufren inundaciones tras el paso de la borrasca Therese por Tenerife

Los barrios costeros de El Pris y Mesa del Mar, en el municipio de Tacoronte, se convirtieron en dos de los puntos más afectados por las intensas lluvias registradas durante las primeras horas de la noche de ayer, en el marco del paso de la borrasca Therese por Tenerife. La acumulación repentina de agua provocó inundaciones en viviendas, daños materiales y la intervención urgente de los servicios de emergencia.

Según informó el Ayuntamiento, toda el agua procedente de las zonas situadas por encima de la primera línea de costa descendió con fuerza hacia ambos núcleos urbanos, generando una fuerte escorrentía que terminó concentrándose en calles y edificios cercanos al litoral.

Carreteras convertidas en ríos

La intensidad de la lluvia sorprendió a vecinos y autoridades. El agua bajaba por las carreteras “como un auténtico río”, arrastrando barro y residuos hasta las zonas más bajas. Esta situación provocó la rápida acumulación de agua en accesos a edificios, garajes y plantas bajas, dificultando la movilidad y generando momentos de preocupación entre los residentes.

Las zonas más expuestas fueron aquellas situadas en cotas inferiores, donde el caudal terminó canalizándose de forma natural, aumentando el impacto del episodio meteorológico.

Vecinos atrapados y rescates

Ante la gravedad de la situación, efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local se desplazaron hasta El Pris y Mesa del Mar para asistir a los vecinos afectados. Varias personas quedaron temporalmente atrapadas en los bajos de sus edificios debido a la entrada repentina de agua.

Los equipos de emergencia ayudaron a evacuar zonas inundadas y realizaron labores de achique para reducir el nivel del agua en viviendas y espacios comunes, evitando daños mayores y garantizando la seguridad de los residentes.

El edificio Marisol, entre los más afectados

Uno de los inmuebles que sufrió mayores consecuencias fue el edificio Marisol, en Mesa del Mar, donde la fuerza del agua que descendía desde las vías superiores impactó directamente contra la estructura y accesos del inmueble.

La escorrentía acumulada penetró en zonas bajas del edificio, causando importantes daños materiales y obligando a intervenir durante varias horas para controlar la situación.

Consecuencias del temporal en la costa norte

El episodio evidencia la vulnerabilidad de los núcleos costeros ante lluvias intensas concentradas en poco tiempo, especialmente cuando coinciden terrenos saturados y fuertes pendientes que aceleran el descenso del agua hacia el mar.

Aunque no se registraron daños personales graves, el Ayuntamiento mantiene la vigilancia ante posibles nuevas precipitaciones y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones oficiales durante situaciones de alerta meteorológica.

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Las autoridades continúan evaluando los daños mientras los servicios municipales trabajan en la limpieza y recuperación de las zonas afectadas tras una noche marcada por uno de los momentos más intensos del temporal en el norte de Tenerife.