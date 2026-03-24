Las lluvias provocan incidencias puntuales en Santa Cruz de Tenerife sin daños personales

Las intensas lluvias registradas durante la mañana en Santa Cruz de Tenerife han provocado diversas incidencias puntuales en distintos puntos del municipio, según el balance inicial facilitado por el Ayuntamiento capitalino, sin que hasta el momento se hayan registrado daños personales.

Entre las principales actuaciones destaca la salida de tapas de alcantarillado, especialmente en las zonas de San Sebastián y avenida de Venezuela, así como la caída del fluido eléctrico en semáforos en varios puntos de la ciudad, lo que obligó a reforzar la vigilancia del tráfico.

Asimismo, se produjo la caída de un muro en la pista del Chorro, en las inmediaciones del cementerio de Taganana, situación que dejó a siete personas aisladas por carretera, aunque en ningún momento incomunicadas, según precisaron fuentes municipales.

El episodio de lluvias también obligó al cierre preventivo de instalaciones del parque La Granja debido a la entrada de agua en el recinto.

Vigilancia al caudal de los barrancos

Desde el área de Seguridad se mantiene activa la vigilancia del caudal de los barrancos, así como el seguimiento de muros con riesgo de desprendimiento, especialmente en el barranco de Jagua, ante la persistencia de las precipitaciones.

El Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo operativo con efectivos de Policía Local y Protección Civil, mientras continúa el seguimiento de la evolución meteorológica y la atención a posibles nuevas incidencias. Situaciones similares, como semáforos apagados o alcantarillas desplazadas, ya habían sido detectadas en las primeras horas del temporal en la capital tinerfeña.

El Día

Las autoridades municipales apelan a la prudencia ciudadana, especialmente en desplazamientos y zonas próximas a barrancos o laderas, mientras se mantiene el dispositivo preventivo activo.