El túnel de acceso a La Laguna en la TF-13, anegado por las lluvias, provoca retenciones y moviliza a emergencias
Efectivos de emergencia trabajan para restablecer la seguridad en la vía tras el anegamiento del túnel de acceso en La Laguna, provocado por las intensas lluvias
La intensa lluvia registrada desde primeras horas de la mañana de este lunes en el municipio de La Laguna ha provocado las primeras incidencias destacadas en la red viaria, siendo la más relevante el anegamiento del túnel de acceso de la TF-13, en la vía que conecta La Laguna con Punta del Hidalgo.
Según información del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, el aviso fue recibido a las 09:34 horas tras detectarse la acumulación de agua en el interior del túnel, donde varios vehículos quedaron detenidos al no poder continuar la circulación con normalidad. De inmediato se activaron también recursos de Teidagua para atender la incidencia y colaborar en la resolución del problema.
Activación de recursos y evolución de la incidencia
El incidente, clasificado como obstáculo a la circulación y considerado servicio de emergencia, movilizó a efectivos de conservación de carreteras, técnicos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, personal de Medio Ambiente y patrullas de la Guardia Civil, que trabajan para restablecer la seguridad en la vía.
Esta situación constituye la incidencia más significativa registrada durante la primera hora del episodio de lluvias en La Laguna, que comenzó alrededor de las 09:30 horas. Hasta ese momento, el 1-1-2 únicamente había gestionado avisos leves relacionados con tapas de alcantarillas levantadas en distintos puntos del municipio, sin que se hayan reportado daños personales.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera ante la persistencia de las precipitaciones y posibles acumulaciones de agua en zonas bajas y pasos subterráneos.
Activación de recursos de emergencia
El incidente, clasificado como obstáculo a la circulación y considerado servicio de emergencia, movilizó a efectivos de conservación de carreteras, técnicos de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, personal de Medio Ambiente y patrullas de la Guardia Civil, que trabajan para restablecer la seguridad en la vía.
Esta situación constituye la incidencia más significativa registrada durante la primera hora del episodio de lluvias en La Laguna, que comenzó alrededor de las 09:30 horas. Hasta ese momento, el 1-1-2 únicamente había gestionado avisos leves relacionados con tapas de alcantarillas levantadas en distintos puntos del municipio, sin que se hayan reportado daños personales.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera ante la persistencia de las precipitaciones y posibles acumulaciones de agua en zonas bajas y pasos subterráneos.
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