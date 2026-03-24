Susto en Los Lavaderos con la caída de grandes piedras sobre coches aparcados
El Ayuntamiento de Santa Cruz cierra instalaciones y suspende actividades culturales, deportivas y escolares ante la previsión de nuevas precipitaciones y posibles desprendimientos en Anaga
La capital tinerfeña ha registrado a lo largo de la mañana aproximadamente cincuenta incidencias relacionadas con las lluvias, que han afectado distintos puntos de la capital, según el balance realizado a primera hora de esta tarde por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Entre ellas las incidencias se incluyen inhibición de semáforos, desprendimientos en carreteras —como la carretera de Jaúa y zonas próximas a aparcamientos en Los Lavaderos— y problemas en instalaciones públicas, como el Instituto Andrés Reyes, que tuvo que ser desalojado.
Entre los incidentes, el susto de vecinos y especialmente del conductor de uno de los vehículos estacionados cuando al llegar al lugar se encontró congrandes piedras que afectaron al lateral del vehículo, por el lado del acompañante, que estaba sin ocupantes en el momento de suceso.
Según informó el regidor municipal, ninguna de estas incidencias ha afectado de manera grave a personas, y los servicios municipales han trabajado a lo largo de la mañana para corregirlas mediante los diferentes dispositivos y servicios de emergencia.
Otras incidencias
En paralelo, se registraron afectaciones en el Centro de Información Ciudadana, ubicado en el Parque La Granja, donde hubo que suspender temporalmente la atención debido a la entrada de agua desde la plaza exterior, aunque el acceso ya ha sido restablecido.
Ante la previsión de que el frente que afectó esta mañana a Gran Canaria pueda desplazarse hacia Tenerife, las autoridades han decidido activar el PEMU en grado de alerta máxima. Esta medida incluye la suspensión de actividades deportivas al aire libre, extraescolares y culturales, así como el cierre de todas las instalaciones municipales. Asimismo, se recomienda a otras administraciones y entidades privadas aplicar medidas similares.
El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para permanecer en casa en la medida de lo posible, con especial atención a la zona de Anaga, donde existe riesgo de desprendimientos en carreteras y otros peligros derivados de la lluvia. Las playas y las instalaciones deportivas del área permanecen cerradas desde el lunes, siguiendo las medidas del plan de emergencia municipal (PEMU).
El alcalde de Santa Cruz señaló que, aunque no se tiene certeza de la intensidad máxima de las precipitaciones, es preferible adoptar medidas preventivas y garantizar la seguridad de los vecinos ante la evolución de la borrasca.
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