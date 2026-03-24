El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00

El municipio de San Cristóbal de La Laguna ha registrado diversas incidencias entre la jornada de ayer y la mañana de este martes como consecuencia de los efectos de la borrasca Therese, que ha dejado precipitaciones intensas durante las últimas 24 horas y ha obligado a activar el operativo municipal de emergencia a través del CECOPAL.

A lo largo de la mañana se han intensificado las lluvias, alcanzándose registros de hasta 15,5 litros por metro cuadrado en apenas 20 minutos en distintos puntos del municipio. Estas precipitaciones han provocado incidencias de carácter leve, principalmente relacionadas con el levantamiento de tapas de alcantarilla y la acumulación de agua, especialmente en el túnel de acceso desde la Vía de Ronda hacia el entorno de la plaza del Adelantado.

Estado que presenta esta mañana el paseo Marianne, en Bajamar. / El Día

Durante la jornada del lunes, el mal estado de la mar ya había ocasionado la fractura del paseo Marianne, en el entorno de Bajamar, lo que motivó el cierre y balizado inmediato de la zona por parte del Consistorio. Asimismo, se registró un desprendimiento en Las Carboneras que impidió temporalmente el acceso por carretera a varios caseríos de Anaga, situación que fue resuelta en poco más de una hora gracias a la intervención conjunta de Policía Local, Protección Civil y personal municipal.

Ante la evolución meteorológica y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Ayuntamiento de La Laguna ha decretado el cierre inmediato de todas las instalaciones públicas y la suspensión de actividades municipales, tanto al aire libre como en espacios cerrados.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Badel Albelo, explicó que la configuración actual de la borrasca, caracterizada por un comportamiento errático y cambios constantes en su posición, está generando episodios de lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, con capacidad de afectar de forma directa a distintos puntos del municipio. Por ello, se ha reforzado la vigilancia en los seis distritos, con especial atención a barrancos y zonas consideradas críticas.

Las medidas permanecerán vigentes hasta mañana miércoles a las 12:00 horas, momento en el que se realizará una nueva evaluación en función de la evolución meteorológica y las previsiones actualizadas de la AEMET.

El cierre afecta a parques municipales, cementerios, escuelas infantiles, centros ciudadanos, instalaciones deportivas, centros de mayores, accesos a piscinas municipales, entornos costeros y el aparcamiento de Cruz del Carmen, en Anaga. Asimismo, han quedado suspendidos actos oficiales como la lectura del manifiesto por el Día Internacional del Síndrome de Down, prevista en el CEDA de Anchieta.

Desde el Ayuntamiento lagunero se insiste en un mensaje de prudencia, recomendando evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la evolución del episodio meteorológico.