Multa de 200 euros por cometer esta infracción al circular con la bicicleta: la Guardia Civil vigila este error común entre los ciclistas tinerfeños

Cada vez son más los tinerfeños que optan por utilizar la bicicleta como medio de transporte diario, ya que es un modo de movilidad sostenible. Sin embargo, muchos ciclistas desconocen la normativa y pone en riesgo tanto su seguridad como la del resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda la importancia de cumplir la normativa y extremar las medidas de protección para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad.

¿Peden cruzar los ciclistas por el paso de peatones?

El Reglamento General de Circulación considera a la bicicleta un vehículo, por lo que los ciclistas deben comportarse como peatones. Muchos usuarios desconocen que están cometiendo una infracción cuando realizan una acción muy habitual que puede salirles cara.

Los ciclistas no peden cruzar un paso de peatones montados en la bicicleta, deben detenerse antes del paso, bajarse de la bicicleta y cruzar caminando y empujando el vehículo. De esta manera, el ciclista pasa ser un peatón y tiene preferencia.

Cuando sí pueden cruzar subidos

Existen algunas excepciones que están claramente señalizadas. Más concretamente:

Señal S-45: indica un paso exclusivo para ciclistas

indica un paso exclusivo para ciclistas Señal S-46: señala un paso para peatones y ciclistas

Señales que permiten a los ciclistas cruzar subidos a la bicicleta / DGT

Sanciones

El artículo 64.5 del RGC explica que "las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme se prevé en el artículo". Por ello, los ciclistas que incumplan la normativa se enfrentan a sanciones de 200 euros. Una multa cada vez más frecuente, especialmente en zonas urbanas donde conviven peatones, ciclistas y vehículos.

Ni casco ni música

El uso del casco homologado es obligatorio para todos, ya que es el elemento principal de protección de los ciclistas. Para los menores de 16 ya era obligatorio en todo tipo de vías, pero la normativa se ha ampliado para el resto de ciclistas. No llevar casco supone una sanción de hasta 200 euros si las autoridades interceptan al infractor.

Durante un desplazamiento en bicicleta queda totalmente prohibido utilizar el teléfono móvil y tampoco los auriculares porque estos dispositivos fomentan las distracciones y disminuyen la capacidad de reacción. Incumplir esta normativa conlleva multas de hasta 200 euros.