Educación suspende las clases en Tenerife, Gran Canaria y La Palma desde esta tarde y mañana

La Consejería de Educación cancela la actividad lectiva en Tenerife, Gran Canaria y La Palma ante las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este martes y miércoles por la borrasca Therese. Por su parte, la Universidad de La Laguna ha decidido cerrar todas sus instalaciones a partir de las 15:00 horas.

La decisión de Educación se adopta siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil en coordinación con los servicios de emergencias insualres, con el objetivo de extremar las precauciones ante las incidencias derivadas del temporal.

De cara al miércoles 25 de marzo, Educación ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial. En su lugar, se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas que lo permitan, siguiendo el modelo ya implantado en Gran Canaria.

El Rectorado de la Universidad de La Laguna ha informado de que la medida se adopta en el marco de la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias y atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a un agravamiento del temporal durante la tarde.

A partir de las 15:00 horas, la actividad docente continuará en modalidad online, mientras que únicamente permanecerán operativos los servicios considerados esenciales.

La universidad ha subrayado que esta decisión tiene carácter puntual y se limita exclusivamente a la tarde de este martes. Si las condiciones lo permiten, la actividad académica y administrativa se retomará con total normalidad el miércoles.