Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo | Borrasca ThereseMuere en Tenerife tras un accidenteBanco de tierrasObras en la costa de La LagunaRebaja de la gasolina en CanariasCalendario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027
instagramlinkedin

Educación suspende las clases en Tenerife, Gran Canaria y La Palma desde esta tarde y mañana

La Universidad de La Laguna cancela la actividad lectiva a partir de las 15:00 horas

Crecida del cauce del barranco de Santos

Crecida del cauce del barranco de Santos / Andrés Gutiérrez

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación cancela la actividad lectiva en Tenerife, Gran Canaria y La Palma ante las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este martes y miércoles por la borrasca Therese. Por su parte, la Universidad de La Laguna ha decidido cerrar todas sus instalaciones a partir de las 15:00 horas.

La decisión de Educación se adopta siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil en coordinación con los servicios de emergencias insualres, con el objetivo de extremar las precauciones ante las incidencias derivadas del temporal.

De cara al miércoles 25 de marzo, Educación ha anunciado la suspensión total de la actividad lectiva presencial. En su lugar, se aplicará la modalidad telemática en aquellas enseñanzas que lo permitan, siguiendo el modelo ya implantado en Gran Canaria.

El Rectorado de la Universidad de La Laguna ha informado de que la medida se adopta en el marco de la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias y atendiendo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apuntan a un agravamiento del temporal durante la tarde.

A partir de las 15:00 horas, la actividad docente continuará en modalidad online, mientras que únicamente permanecerán operativos los servicios considerados esenciales.

Noticias relacionadas y más

La universidad ha subrayado que esta decisión tiene carácter puntual y se limita exclusivamente a la tarde de este martes. Si las condiciones lo permiten, la actividad académica y administrativa se retomará con total normalidad el miércoles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores
  2. Actualización de los avisos de la Aemet: en Tenerife se amplían a nevadas y lluvias
  3. El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin
  4. La Aemet pronostica tormentas y fuerte viento este domingo en Tenerife por la borrasca Therese
  5. Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años
  6. Un plan de 500 millones para garantizar el suministro de agua a Tenerife en 10 años
  7. El divertido vídeo de Hiperdino que lleva la Super Bowl a los pasillos de un supermercado en Güímar
  8. Santa Cruz pide extremar las precauciones ante la posible llegada de un frente lluvioso de Therese en las próximas horas

Susto en Los Lavaderos con la caída de grandes piedras sobre coches aparcados

Susto en Los Lavaderos con la caída de grandes piedras sobre coches aparcados

Candelaria: cortado el tráfico en Las Caletillas tras detectarse daños en la Avenida Marítima

Candelaria: cortado el tráfico en Las Caletillas tras detectarse daños en la Avenida Marítima

Educación suspende las clases en Tenerife, Gran Canaria y La Palma desde esta tarde y mañana

Educación suspende las clases en Tenerife, Gran Canaria y La Palma desde esta tarde y mañana

EN DIRECTO | Suspendidas las clases en Tenerife y La Palma: sigue en directo el paso de la borrasca Therese por Canarias

EN DIRECTO | Suspendidas las clases en Tenerife y La Palma: sigue en directo el paso de la borrasca Therese por Canarias

¿Se debe utilizar la baliza V16 durante la borrasca Therese? La DGT confirma qué deben hacer los conductores tinerfeños

El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00

El Ayuntamiento de La Laguna cierra instalaciones y suspende actos por la borrasca Therese: las medidas, hasta el miércoles a las 12:00

El túnel de acceso a La Laguna en la TF-13, anegado por las lluvias, provoca retenciones y moviliza a emergencias

El túnel de acceso a La Laguna en la TF-13, anegado por las lluvias, provoca retenciones y moviliza a emergencias

Desalojan el IES Andrés Bello de Santa Cruz de Tenerife tras romperse tuberías por la intensidad de las lluvias

Desalojan el IES Andrés Bello de Santa Cruz de Tenerife tras romperse tuberías por la intensidad de las lluvias
Tracking Pixel Contents