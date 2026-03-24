Desalojan el IES Andrés Bello de Santa Cruz de Tenerife tras romperse tuberías por la intensidad de las lluvias
La entrada de aguas fecales en el centro obliga a evacuar de forma preventiva a unos 900 alumnos mientras continúa el episodio de precipitaciones en la capital
La intensidad de las lluvias registradas durante la mañana de este martes en Santa Cruz de Tenerife ha provocado la rotura de tuberías en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Andrés Bello, lo que ha obligado al desalojo preventivo del centro educativo ante la entrada de aguas fecales en las instalaciones.
Según fuentes del propio instituto, la fuerza del agua terminó afectando a la red de saneamiento, provocando filtraciones que comenzaron a introducir aguas residuales en el interior del edificio. Ante esta situación, se decidió activar el protocolo de seguridad y proceder a la evacuación del alumnado.
En total, alrededor de 900 estudiantes están siendo desalojados de manera ordenada y escalonada, siguiendo las indicaciones del personal docente y del equipo directivo, mientras se evalúan los daños ocasionados por la incidencia.
Desde el centro educativo señalan que la situación es compleja debido al volumen de agua acumulada, aunque el proceso de salida del alumnado se está desarrollando con normalidad. El director del instituto, junto al resto del personal, participa activamente en las labores de organización y control durante la evacuación.
El incidente se produce en el contexto del episodio de lluvias que afecta a distintos puntos del área metropolitana de Tenerife y que ya ha generado varias incidencias relacionadas con inundaciones, alcantarillado y problemas en infraestructuras urbanas.
Los servicios municipales y de emergencia continúan realizando seguimiento de la situación mientras se trabaja para garantizar la seguridad sanitaria y estructural del centro antes de retomar la actividad lectiva.
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