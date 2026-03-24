Candelaria: cortado el tráfico en Las Caletillas tras detectarse daños en la Avenida Marítima

El Ayuntamiento de Candelaria ha informado del cierre temporal de un tramo de la Avenida Marítima en Las Caletillas, a la altura de la calle Charco del Musgo, comprendido entre las Fuentes de Las Caletillas y el edificio Esperanza, tras detectarse un levantamiento del asfalto en la vía. Por el momento, no se ha determinado si el incidente está relacionado con las lluvias recientes provocadas por la borrasca Therese.

Debido a esta incidencia, queda cortado el tráfico en dirección a Las Caletillas a la altura de La Barraca, con acceso restringido únicamente a vecinos de calles como Acaymo, Agarfa, Armiche, Punta del Rey, Tenesedra y Fayna. Los residentes de Charco del Musgo, Taunus, Tamonante, Bouganvilla y Pedro Evangelista solo podrán acceder a sus domicilios mediante el acceso desde la autopista a Las Caletillas, en la zona del McDonald's. Los vehículos que se dirijan hacia Las Caletillas deberán circular por la calle Charco del Musgo.

En cuanto al transporte público, TITSA y la Línea Circular de Costa han modificado temporalmente sus recorridos. Las guaguas de TITSA accederán por Punta Larga, llegando hasta La Barraca, quedando anuladas las paradas comprendidas entre el McDonald's y anteriores a La Barraca. La Línea Circular de Costa llegará hasta el edificio Esperanza, parada más cercana al Hotel Punta del Rey.

La Concejalía de Obras y Servicios ha iniciado una obra de emergencia para evaluar las causas del levantamiento del asfalto, determinar el alcance de los daños y actuar con la mayor celeridad posible. El objetivo es garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad en la zona cuanto antes.

El Ayuntamiento ha solicitado a la ciudadanía máxima precaución, recordando la importancia de respetar la señalización y las indicaciones durante el desarrollo de los trabajos.