Canarias suma 110 incidencias en solo dos horas por las fuertes lluvias de la borrasca Therese

La borrasca Therese sigue golpeando con fuerza a Canarias. El 112 Canarias atendió entre las 06:00 y las 08:00 horas de este martes un total de 110 incidencias relacionadas con las lluvias intensas y persistentes registradas de madrugada en distintos puntos del archipiélago.

Este nuevo balance eleva ya a 1.280 las incidencias gestionadas desde el inicio de este episodio de inestabilidad, que afecta desde hace días a Canarias y que ha dejado inundaciones, desprendimientos y cortes de carreteras, especialmente en Gran Canaria.

Durante la madrugada, las fuertes precipitaciones y tormentas provocaron desprendimientos puntuales en La Palma y Tenerife, además de la caída de un muro en Mogán, en el suroeste grancanario. A primera hora de la mañana, los servicios de emergencia tuvieron que intervenir en el achique de viviendas, bajos y garajes en municipios como San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria.

La situación preocupa en Gran Canaria, donde se mantienen activadas medidas de precaución por el empeoramiento del tiempo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha pedido a la población que extreme la prudencia en una jornada en la que 19 presas están aliviando, hay núcleos confinados para evitar riesgos y permanece una docena de carreteras cortadas.

Morales recordó que Gran Canaria continúa en aviso naranja y en nivel 1 de emergencia, por lo que insistió en la importancia de seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales, evitar los bulos y no circular por las carreteras del interior salvo en casos imprescindibles.