Canarias mantiene la alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por la borrasca Therese

El Gobierno de Canarias mantiene la alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 13:00 horas de este martes 24 de marzo, mientras que en Fuerteventura y Lanzarote se actualiza la situación y continúa la prealerta por el paso de la borrasca Therese.

La decisión ha sido adoptada por el Gobierno canario, a través de la Dirección General de Emergencias, teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Según la actualización oficial, el paso por Canarias de la borrasca Therese continúa dejando una situación meteorológica adversa. A lo largo de este martes y también durante el miércoles 25, el Archipiélago permanecerán muy cerca del centro de la borrasca, lo que favorecerá precipitaciones desorganizadas, con núcleos convectivos localmente importantes y dispersos por buena parte del archipiélago.

Desde la mañana se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, aunque el Gobierno de Canarias pone el foco especialmente en el nordeste de Tenerife y, sobre todo, en el este y sur de Gran Canaria. En esta última isla, un vórtice situado al sur está generando un penacho convectivo que ha entrado de sur a norte, provocando lluvias intensas y persistentes sobre un terreno que ya se encuentra muy saturado de agua.

El Ejecutivo autonómico advierte de que en Tenerife, Gran Canaria y La Palma las precipitaciones se mantendrán hasta primeras horas de la tarde y que los acumulados en doce horas pueden superar los 100 milímetros.

Previsión en La Palma

Más avanzada la tarde, también se prevén precipitaciones intensas en La Palma, especialmente en el norte y este, donde pueden registrarse acumulados de más de 40 milímetros en una hora. Además, las lluvias serán persistentes y podrían dejar acumulados de hasta 130 milímetros en 12 horas hasta las 23:00 horas, con tendencia a remitir durante la madrugada.

La actualización también recoge un episodio de viento fuerte en La Palma. A partir de las 16:00 horas, se esperan rachas intensas en las cumbres de toda la isla y en las medianías del oeste, asociadas a la actividad convectiva, con velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora, pudiendo superarse de forma puntual los 90 kilómetros por hora. El viento tenderá a amainar desde las 22:00 horas, aunque todavía podrían darse algunos pulsos fuertes durante la madrugada del miércoles.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.