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El Cabildo de Tenerife mantiene bajo control las zonas de riesgo de inundación pese a las lluvias

El Cecopin confirma que los barrancos monitorizados se encuentran fuera de peligro y sin incidencias destacables, aunque continúa el seguimiento preventivo

Agua corriendo por el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

Agua corriendo por el Barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

María Pisaca

Humberto Gonar

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha informado, a través del Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin), que las zonas de riesgo de inundación monitorizadas en la isla se mantienen fuera de peligro, pese al episodio de lluvias registrado durante la jornada.

Según los datos facilitados, el incremento del caudal en los principales puntos de seguimiento se mantiene dentro de parámetros normales, con un crecimiento del nivel del agua de 40 centímetros en el barranco del Bufadero y de 20 centímetros en el barranco de Santos, sin que se hayan registrado incidencias destacables.

Desde el Cecopin se señala que la situación permanece bajo vigilancia preventiva, manteniéndose el seguimiento constante de los barrancos y zonas sensibles ante la evolución de las precipitaciones.

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Las autoridades insulares continúan apelando a la prudencia y recuerdan que los servicios de emergencia permanecen activados en fase de seguimiento para garantizar una respuesta rápida ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

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