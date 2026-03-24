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La borrasca Therese deja agua en edificios, alcantarillas desbordadas y carreteras cortadas en Santa Cruz de Tenerife

La fuerza de las lluvias ha sorprendido durante la mañana a la capital tinerfeña

Fuertes lluvias en la autopista TF-5

Fuertes lluvias en la autopista TF-5

El Día

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La borrasca Therese continúa dejando incidencias en Tenerife, especialmente en la capital y en zonas del macizo de Anaga, donde las lluvias han generado problemas en infraestructuras y vías.

En Santa Cruz de Tenerife, se ha registrado la entrada de agua en la sede municipal del Parque de La Granja, además del desbordamiento de alcantarillas en la zona de San Sebastián, lo que ha complicado la circulación en distintos puntos de la ciudad.

Las fuertes lluvias han llevado escorrentías por varias calles capitalina, como la calle Castillo. Además, la baja visibilidad causada por el caudal de agua ha provocado problemas en el tráfico de la TF-5, una de las vías más concurridas de la Isla.

Fuertes lluvias en Santa Cruz de Tenerife

Fuertes lluvias en Santa Cruz de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Personas aisladas por la caída de un muro

Por otro lado, en Taganana se ha producido la caída de un muro sobre la calzada en la zona del cementerio, afectando a la carretera y obligando a extremar la precaución en este enclave del norte de la isla.

Como consecuencia de estas incidencias, cinco personas han quedado aisladas por carretera, debido a los desprendimientos y cortes en las vías provocados por la lluvia.

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Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados ante la evolución de la borrasca, que sigue afectando a diferentes puntos de la isla.

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