La borrasca Therese deja agua en edificios, alcantarillas desbordadas y carreteras cortadas en Santa Cruz de Tenerife
La fuerza de las lluvias ha sorprendido durante la mañana a la capital tinerfeña
La borrasca Therese continúa dejando incidencias en Tenerife, especialmente en la capital y en zonas del macizo de Anaga, donde las lluvias han generado problemas en infraestructuras y vías.
En Santa Cruz de Tenerife, se ha registrado la entrada de agua en la sede municipal del Parque de La Granja, además del desbordamiento de alcantarillas en la zona de San Sebastián, lo que ha complicado la circulación en distintos puntos de la ciudad.
Las fuertes lluvias han llevado escorrentías por varias calles capitalina, como la calle Castillo. Además, la baja visibilidad causada por el caudal de agua ha provocado problemas en el tráfico de la TF-5, una de las vías más concurridas de la Isla.
Personas aisladas por la caída de un muro
Por otro lado, en Taganana se ha producido la caída de un muro sobre la calzada en la zona del cementerio, afectando a la carretera y obligando a extremar la precaución en este enclave del norte de la isla.
Como consecuencia de estas incidencias, cinco personas han quedado aisladas por carretera, debido a los desprendimientos y cortes en las vías provocados por la lluvia.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informados ante la evolución de la borrasca, que sigue afectando a diferentes puntos de la isla.
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