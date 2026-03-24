Aviso naranja por lluvias de más de 30 litros en una hora en Tenerife, La Palma y Gran Canaria

Tenerife, La Palma y Gran Canaria se encuentran este martes en aviso naranja (riesgo importante) por lluvias. Las previsiones apuntan a que los últimos coletazos de la borrasca Therese pueden descargar más de 30 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Las previsiones que facilita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que este martes va a seguir lloviendo con fuerza en esas tres islas y advierten, además, de que se pueden llegar a superar en doce horas los 80 litros por metro cuadrado en Gran Canaria e, incluso, los 120 litros por metro cuadrado en La Palma.

En La Gomera y El Hierro sigue en vigor un aviso amarillo (riesgo) por lluvias, en su caso de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En las cinco islas citadas hay peligro de que se formen tormentas.

En cambio, están por ahora libres de avisos por riesgo meteorológico Lanzarote y Fuerteventura, que el lunes también soportaron intensos aguaceros.