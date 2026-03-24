Rescatadas cinco personas sin hogar tras quedar atrapadas en dos cuevas por la crecida del barranco de Santos en Santa Cruz de Tenerife

Cinco personas sin hogar fueron rescatadas tras quedar atrapadas en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife, tras verse sorprendidas por la fuerte lluvia y la repentina crecida del cauce, mientras se encontraban en dos cuevas en las que residen habitualmente y que se localiza entre el pabellón Ana Bautista y el Hotel Escuela Santa Cruz, en el margen más próximo a la avenida San Sebastián.

Justo cuando había finalizado el operativo, salió de otra cueva otra persona sin recursos, que permanecía refugiado con su perro y que después de varios intentos de Bomberos, Policía Local y UMA rechazó abandonar el lugar.

Según la información facilitada, ambas personas permanecían en este enclave cuando el aumento del caudal del barranco comenzó a correr con fuerza, impidiéndoles salir con seguridad. Tras tener conocimiento de la situación, se activaron de inmediato los recursos de emergencia.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González, había señalado inicialmente que la Unidad Móvil de Atención (UMA) se dirigía al lugar para asistir a las personas afectadas y coordinar la intervención social. Sin embargo, debido a las dificultades de acceso provocadas por el agua y las condiciones del terreno, fue necesario solicitar la intervención de bomberos, con apoyo policial, para proceder al rescate.

Poco después del mediodía se llevaba a cabo la intervención de rescate, mientras no se descartaba que el número total de personas sin hogar presentes en la zona pudiera ascender a cinco, extremo que permanecía sin confirmar en el momento de elaborar esta información.

El Ayuntamiento capitalino ha señalado que ha reforzado sus recursos preventivos y solicita a la ciudadanía que extreme las precauciones, especialmente en zonas próximas a barrancos y cauces naturales ante la continuidad del episodio de lluvias.

El consistorio ha indicado además que continuará realizando un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con los servicios de emergencia, actualizando la información en función de la evolución meteorológica.