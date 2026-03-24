La Aemet avisa de chubascos fuertes en Canarias y tormentas en La Palma

Canarias afronta este miércoles una jornada de tiempo revuelto, con probables chubascos ocasionales, posibilidad de lluvias localmente fuertes en las Tenerife y La Palma, donde la previsión señala precipitaciones más intensas y persistentes en algunos puntos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indica que el escenario más adverso se concentrará durante la primera mitad del día y, sobre todo, en zonas altas y vertientes expuestas de las islas de mayor relieve.

Según la predicción, en cumbres y vertientes este y norte de La Palma los chubascos podrán ser fuertes, persistentes y venir acompañados de tormenta durante la madrugada. En el resto del Archipiélago también se esperan precipitaciones, aunque con un comportamiento más irregular y disperso en función de la isla y de la hora.

La Palma, la isla con la previsión más complicada

La previsión sitúa a La Palma como el punto del Archipiélago donde el tiempo puede mostrarse más inestable. A lo largo de la jornada se espera una combinación de lluvias continuadas, tormenta y acumulados persistentes en zonas de cumbre y en las vertientes norte y este. Aunque el texto de la predicción habla de probables chubascos en buena parte de Canarias, es en La Palma donde se concentra el tramo más delicado de la jornada.

Para las islas centrales, el pronóstico habla de predominio de los intervalos nubosos, mientras que en el resto del Archipiélago dominarán más bien los cielos nubosos, con posibilidad de chubascos ocasionales y sin excluir alguna precipitación localmente fuerte.