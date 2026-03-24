La Aemet informa de un fallo en la difusión de avisos meteorológicos por la borrasca Therese
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que el envío automático en la red social X está generando mapas que no coinciden con los avisos vigentes y recuerda que la información válida es la publicada en su web
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso para informar de un problema detectado en la difusión automática de sus avisos meteorológicos relacionados con la borrasca Therese. Según ha explicado a través de la red social X, desde este lunes se están generando mapas que no se corresponden con el estado real de los avisos vigentes.
Mientras los informáticos trabajan para solucionar la incidencia, la Aemet ha señalado que intentará realizar los envíos de forma manual. El organismo precisa que el error afecta al mensaje automático que se publica en X cada vez que se produce un cambio en la base de datos de avisos, provocando la difusión de mapas incorrectos.
Como ejemplo de esa incidencia, la agencia indica que se llegó a generar un mapa en el que el norte de Gran Canaria aparecía sin avisos, cuando en realidad la zona se encontraba en aviso naranja por precipitación.
Ante cualquier duda, la Aemet subraya que los avisos reales son los que están actualizados en todo momento en su página web, donde se publican tal y como han sido elaborados previamente por predictores experimentados tras el análisis y la vigilancia de la situación.
La agencia también recuerda que esos avisos ya habían sido comunicados con anterioridad al Centro de Coordinación de Emergencias, insistiendo en que el problema detectado no afecta a la elaboración de los avisos meteorológicos, sino únicamente a los mapas que acompaña el envío automático en X.
Por último, la Aemet ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas mientras se corrige esta incidencia técnica.
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