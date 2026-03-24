Adeje refuerza su apuesta por la sostenibilidad con nuevas sesiones sobre comunicación transformadora y economía social

Las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular Lost Nomads Festival continúan su programación en Adeje con sus dos citas finales los días 24 y 26 de marzo, centradas en el papel de la comunicación, la participación ciudadana y la economía social como motores de transformación sostenible.

Organizadas por Farra Events, con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias y el Ayuntamiento de Adeje, y la colaboración del Área de Medioambiente del Cabildo de Tenerife, estas jornadas se vienen celebrando desde el pasado mes de febrero con el objetivo de promover el diálogo, la cooperación y la acción en torno a los grandes retos ambientales, sociales y económicos.

El martes 24 de marzo tendrá lugar la sesión “Comunicación estratégica y participación ciudadana”, un espacio orientado a explorar cómo implicar activamente a la ciudadanía en el diseño e implementación de políticas sostenibles.

La jornada contará con la participación destacada de Victoria Ballesteros González, especialista en relaciones legislativas, participación comunitaria y comunicación pública, quien abordará la comunicación como una herramienta clave para la transformación social. Su ponencia ofrecerá enfoques prácticos aplicables a ámbitos como la administración pública, la economía social, el tejido asociativo, los centros educativos y los proyectos ciudadanos.

Entre los contenidos principales que se desarrollarán destacan la comunicación para el cambio social y ambiental, la participación ciudadana y la gobernanza colaborativa, las narrativas inclusivas y la movilización comunitaria, así como el uso de herramientas innovadoras para la sensibilización pública.

Victoria Ballesteros llega a la isla procedente de Estados Unidos, donde ha desarrollado su formación durante los últimos siete años, y tras su reciente participación en el Foro de la Mujer y la Ciencia en Naciones Unidas, en el que ya intervino por primera vez con tan solo 16 años, cuando aún era estudiante en Adeje.

Por su parte, el jueves 26 de marzo se celebrará la cuarta mesa redonda bajo el título “Economía social, innovación e inclusión social en Canarias: actualidad y perspectivas”, coordinada por el profesor David Padrón.

Este encuentro reunirá a representantes del ámbito institucional, empresarial y social para analizar el papel de la economía social como motor de innovación, cohesión social y desarrollo territorial en Canarias.

Durante la sesión se abordarán cuestiones clave como la inserción social y laboral, el bienestar comunitario, los modelos sostenibles de innovación social y su alineación con la Agenda 2030, así como experiencias y herramientas replicables que contribuyan a fortalecer el tejido social.

Un espacio de referencia para la sostenibilidad

Las Jornadas Internacionales de Sostenibilidad ASG, Economía Azul y Economía Circular se consolidan como un espacio de referencia que reúne a expertos, empresas, administraciones públicas y entidades sociales con el fin de compartir conocimiento, generar alianzas y promover soluciones innovadoras frente a los desafíos globales.

Con un enfoque transversal, el encuentro pone el acento en la protección de los océanos, el impulso de modelos económicos sostenibles y la importancia de la educación, la comunicación y la participación ciudadana como pilares fundamentales para avanzar hacia un futuro más responsable y equitativo.

Las actividades se desarrollan en el Centro de Desarrollo Turístico de Costa Adeje y otros espacios del municipio, en el marco de una programación que se extenderá hasta el próximo 4 de abril.