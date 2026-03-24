Acceso restringido a los vecinos de Anaga por las fuertes lluvias de la tormenta Therese

Un mensaje compartido en un grupo de WhatsApp entre amigos alertó a varios conductores cuando regresaban a casa: la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Canaria habían cortado el acceso a Taganana. La escena, inesperada para muchos vecinos, evidenciaba la gravedad de la situación provocada por las intensas lluvias que han afectado al macizo de Anaga durante la jornada.

Según confirmó el coordinador del Distrito de Anaga, Samuel Suárez, la medida se adoptó desde el mediodía de este martes tras registrarse importantes desprendimientos en la carretera TF-134, principal vía de acceso al núcleo costero. Las fuerzas de seguridad limitaron el paso únicamente a residentes, restringiendo la entrada de visitantes como medida preventiva.

Restricciones por seguridad en la TF-134

Durante la mañana, el tráfico fue restringido puntualmente solo a vecinos y transporte público para permitir a los operarios realizar las labores de limpieza de desprendimientos acumulados sobre la calzada. Posteriormente, y ante la persistencia del riesgo, se decidió mantener el control de accesos.

Actualmente, cinco patrullas policiales permanecen desplegadas en distintos puntos de Anaga, informando a conductores y visitantes sobre los riesgos de circulación derivados de la tormenta, especialmente por la posible caída de piedras y desprendimientos en carretera.

En paralelo, equipos de conservación de carreteras continúan trabajando en la retirada de material y en la evaluación del estado del firme para garantizar la seguridad antes de permitir la reapertura total de la vía.

Santa Cruz activa la alerta máxima por lluvias

El cierre se enmarca dentro del escenario general vivido en la capital tinerfeña, donde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha contabilizado alrededor de cincuenta incidencias relacionadas con las lluvias durante la mañana. Entre ellas figuran fallos en semáforos, desprendimientos en carreteras como la de Jaua, incidencias en zonas próximas a aparcamientos en Los Lavaderos y problemas en instalaciones públicas como el Instituto Andrés Bello, que tuvo que ser desalojado de forma preventiva.

Según fuentes municipales, ninguna incidencia ha provocado daños personales graves, aunque los servicios de emergencia han trabajado de forma continua para corregir las afecciones registradas. También se produjeron filtraciones de agua en el Centro de Información Ciudadana del Parque La Granja, obligando a suspender temporalmente la atención hasta restablecer el acceso.

Especial atención a Anaga

Ante la previsión de que el frente lluvioso continúe afectando a Tenerife, el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en grado de alerta máxima, lo que implica el cierre de instalaciones municipales, la suspensión de actividades deportivas, culturales y extraescolares al aire libre y recomendaciones a otras administraciones para adoptar medidas similares.

El alcalde capitalino ha pedido a la ciudadanía permanecer en casa en la medida de lo posible, con especial atención a Anaga, donde el riesgo de desprendimientos y deslizamientos aumenta considerablemente durante episodios de lluvias intensas. Las playas y las instalaciones deportivas del área permanecen cerradas desde el lunes dentro de las medidas preventivas.

Vigilancia y prevención mientras persista el temporal

El dispositivo desplegado en Anaga refleja la estrategia preventiva adoptada por las autoridades ante la evolución meteorológica. La presencia permanente de patrullas y los trabajos de conservación buscan evitar situaciones de riesgo en una red viaria especialmente vulnerable por su relieve y condiciones naturales.

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La reapertura total de la carretera dependerá de la evolución del tiempo y de que los técnicos certifiquen que la vía reúne las condiciones de seguridad necesarias para vecinos y visitantes. Mientras tanto, las autoridades insisten en extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios hacia la zona.