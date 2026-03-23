El viento de la borrasca Therese levanta la malla de un invernadero en Los Silos, Tenerife

El paso de la borrasca Therese por Tenerife sigue dejando incidencias, aunque muchas de ellas puntuales y sin consecuencias graves. En el municipio de Los Silos, el fuerte viento ha provocado el levantamiento de la malla de un invernadero situado en la carretera de la costa que va desde la zona de Sibora hasta La Caleta de Interián.

Según ha explicado el jefe de la Policía Local, Roque Rodríguez, el viento entró con fuerza por el oeste, llegando a arrancar una de las bases interiores de la estructura. A pesar de lo aparatoso del suceso, se trata de un daño localizado y sin mayor impacto en la zona.

Además, durante el episodio de mal tiempo, la carretera de la costa que va desde la zona de Sibora hasta La Caleta de Interián en Los Silos fue cerrada de forma preventiva, una medida habitual cuando se registran temporales de este tipo. En estas situaciones, el oleaje puede provocar la caída de piedras sobre la vía, por lo que se procede a su clausura para evitar riesgos.

En cualquier caso, la vía ya ha sido reabierta al tráfico tras mejorar las condiciones, y desde el consistorio se insiste en que la incidencia del invernadero responde a un hecho aislado dentro del contexto de la borrasca.