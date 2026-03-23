Tenerife afronta un lunes con chubascos intensos y riesgo de tormentas por la borrasca Therese

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de un lunes marcado por la inestabilidad atmosférica en Canarias, con probabilidad de chubascos dispersos que podrían ser localmente fuertes en distintas zonas del archipiélago por la borrasca Therese.

Según el pronóstico, estas precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas, especialmente en las islas más occidentales durante la segunda mitad del día, aunque no se descarta que también se produzcan en Lanzarote y Fuerteventura.

La situación responde a un escenario de aire inestable que continuará dejando cielos nubosos o con intervalos nubosos, con mayor incidencia en determinadas vertientes de las islas montañosas.

Mayor inestabilidad en zonas del suroeste y medianías

El análisis meteorológico apunta a que las áreas más afectadas serán las medianías del suroeste de las islas centrales, donde podrían registrarse lluvias persistentes. También se prevén precipitaciones en las islas occidentales, especialmente durante la tarde.

En general, en las islas de mayor relieve existe una probabilidad significativa de chubascos dispersos de intensidad fuerte, lo que podría generar acumulaciones destacadas en cortos periodos de tiempo.

Este tipo de episodios suele estar asociado a situaciones de inestabilidad tras el paso de borrascas, donde la atmósfera aún mantiene suficiente energía para generar precipitaciones intensas de carácter irregular.

Temperaturas estables y posibles heladas en cumbres

En cuanto a las temperaturas, la previsión indica pocos cambios en general en todo el archipiélago. No obstante, se esperan ligeros ascensos de las máximas en las vertientes oeste de las islas montañosas.

Por otro lado, no se descarta la aparición de heladas débiles en zonas altas de Tenerife y La Palma, un fenómeno poco habitual pero posible en episodios de aire frío en altura.

Viento y estado del mar

El viento será otro de los factores a tener en cuenta durante la jornada. En la provincia oriental y en Tenerife predominará el viento de componente sur, con intervalos localmente fuertes durante la primera mitad del día, tendiendo a amainar por la tarde.

En las islas más occidentales, el viento será en general flojo y de dirección variable, aunque con mayor intensidad a primeras horas.

En cuanto al estado del mar, se espera fuerte marejada con olas de fondo del oeste o suroeste de entre uno y dos metros, lo que podría generar condiciones marítimas adversas. Con el paso de las horas, la situación tenderá a mejorar ligeramente.

Previsión detallada por islas

Tenerife

En Tenerife se prevé una jornada nubosa con claros ocasionales. Podrían registrarse chubascos localmente fuertes, especialmente en medianías del suroeste y zonas altas.

Las temperaturas apenas variarán, aunque podrían darse heladas débiles en cumbres. El viento será flojo, con predominio de la componente sur.

Santa Cruz de Tenerife: entre 15 y 20 ºC

La Gomera, La Palma y El Hierro

En las islas occidentales como La Gomera, La Palma y El Hierro, se espera un escenario similar, con intervalos nubosos y chubascos dispersos, que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

En La Palma, además, podrían registrarse heladas débiles en zonas altas.

San Sebastián de La Gomera: entre 16 y 19 ºC

Santa Cruz de La Palma: entre 13 y 20 ºC

Valverde (El Hierro): entre 11 y 16 ºC

Lanzarote y Fuerteventura

En Lanzarote y Fuerteventura se esperan intervalos nubosos con chubascos dispersos, que podrían ser localmente fuertes. No se descarta la presencia de tormentas.

Las temperaturas se mantendrán estables o con ligeros descensos en las máximas. El viento soplará del sur con intervalos fuertes, especialmente en zonas del interior y vertientes oeste, disminuyendo por la tarde.

Arrecife: entre 15 y 20 ºC

Puerto del Rosario: entre 16 y 21 ºC

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos, con algunos claros en el norte y este. Se esperan chubascos dispersos que podrían ser intensos, con posibilidad de persistencia en medianías del sur y zonas de cumbre.

El viento será moderado del suroeste, con intervalos fuertes en algunas vertientes, y tenderá a amainar por la tarde.