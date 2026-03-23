Silogía, en Garachico, logra un Solete de la Guía Repsol en Tenerife
La Guía Repsol incluye al restaurante de Garachico entre los más de 30 nuevos Soletes de primavera donde además de comer se puede pasar la noche
Tenerife vuelve a destacar en el mapa gastronómico nacional. La Guía Repsol ha otorgado uno de sus Soletes al restaurante Silogía, ubicado en el municipio de Garachico, que figura entre los más de 30 nuevos Soletes donde además de comer se puede pasar la noche.
Este reconocimiento forma parte de la decimocuarta edición de los Soletes, que distingue a más de 300 establecimientos en toda España por su encanto, autenticidad y calidad culinaria. La selección está pensada para quienes buscan descubrir rincones durante la Semana Santa, tanto en cascos históricos como en entornos naturales.
En el caso de Silogía, los expertos han valorado su propuesta gastronómica dentro del entorno de la Villa y Puerto de Garachico, uno de los enclaves con más historia de Tenerife.
Canarias, referente gastronómico
El archipiélago también suma otro reconocimiento con Lambada Records, un espacio diferente que combina bar y tienda de vinilos en la capital grancanaria. Ambos locales reflejan la diversidad y el talento de la hostelería canaria actual.
La directora de la guía, María Ritter, ha subrayado que esta edición responde a las ganas de "disfrutar y conocer sitios nuevos", en una temporada marcada por los viajes y las experiencias gastronómicas.
Más de 5.000 locales con Solete
Con esta actualización, la Guía Repsol supera los 5.000 Soletes repartidos por toda la geografía, incluyendo cafeterías, bares, restaurantes, vinotecas e incluso alojamientos donde también es posible pernoctar. Como novedad, esta edición incorpora recomendaciones en Andorra, ampliando así su alcance.
Desde su creación en 2021, los Soletes se han convertido en una referencia para descubrir esos lugares con encanto que combinan tradición, innovación y cercanía.
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