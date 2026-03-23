EN DIRECTO | La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa prealerta por la borrasca Therese

La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa a prealerta por la borrasca

El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento y fenómenos costeros desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.

En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Asimismo, finaliza la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife a partir del mediodía por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.

Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.

En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.

Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.

Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.

En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.

Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.

Respecto a los fenómenos costeros, se indica que habrá viento de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora) del sureste en el litoral del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del domingo, amainando por la tarde a partir de las 18:00 horas.

Habrá mal estado de la mar, con olas de entre 2 y 3 metros de altura de mar combinada; especialmente en puntos del litoral norte y oeste de las islas de El Hierro y La Palma.

Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.

A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.