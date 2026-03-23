EN DIRECTO | La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa prealerta por la borrasca Therese

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El Día

Raúl Robledo

Elena Morales

Haridian del Pino

Y. R.

Santa Cruz de Tenerife

La isla de Tenerife ha pasado a situación de prealerta desde las 08:00 horas de este domingo, tras la actualización del Plan Insular de Emergencias (PEIN), una vez superada la fase más intensa de la borrasca Therese.

Según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife, la noche ha transcurrido sin incidencias graves, aunque se han registrado varios efectos asociados al temporal, especialmente en zonas costeras y medianías. Las principales afecciones se han concentrado en áreas del litoral debido a la subida del nivel del mar. Localidades como El Médano, en Granadilla, el Puertito de Adeje, Guía de Isora y Buenavista del Norte han registrado problemas puntuales vinculados al oleaje. También se han producido cortes de suministro eléctrico en algunas zonas, afectando a una treintena de personas y al alumbrado público.

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