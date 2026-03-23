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EN DIRECTO | La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa prealerta por la borrasca Therese
Sigue la última hora del temporal en Tenerife: cancelación de clases, incidencias en las carreteras, vuelos cancelados y la previsión de la AEMET ante el avance de la borrasca Therese por el archipiélago
La isla de Tenerife ha pasado a situación de prealerta desde las 08:00 horas de este domingo, tras la actualización del Plan Insular de Emergencias (PEIN), una vez superada la fase más intensa de la borrasca Therese.
Según la información facilitada por el Cabildo de Tenerife, la noche ha transcurrido sin incidencias graves, aunque se han registrado varios efectos asociados al temporal, especialmente en zonas costeras y medianías. Las principales afecciones se han concentrado en áreas del litoral debido a la subida del nivel del mar. Localidades como El Médano, en Granadilla, el Puertito de Adeje, Guía de Isora y Buenavista del Norte han registrado problemas puntuales vinculados al oleaje. También se han producido cortes de suministro eléctrico en algunas zonas, afectando a una treintena de personas y al alumbrado público.
Verónica Pavés
El PSOE critica la presencia de Bolorino, un influencer de Tenerife, en el centro de emergencias de la tormenta
El polémico influencer Bolorino permaneció este viernes noche emitiendo un largo directo en Facebook en el que tuvo tiempo de vociferar la "última hora" informada por sus followers sobre cómo afectaba la borrasca Therese
Verónica Pavés
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Efe
Extinguido con éxito el incendio forestal en La Gomera
El Cabildo de La Gomera ha informado este domingo de que ha extinguido con éxito un conato de incendio que comenzó a las once y media de la mañana en la cuenca de Chejelipes, en San Sebastián de La Gomera, durante el episodio de borrasca Therese que azota Canarias desde el pasado miércoles.
A través de sus redes sociales, la institución insular detalló que sobre el terreno había activado a efectivos de la Unidad de Medio Ambiente y los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias (EIRIF), así como efectivos del Parque Nacional de Garajonay.
El Cabildo de La Gomera dio por extinguido el incendio a la una y media de la tarde, apenas dos horas después de declararse el conato
Efe
Aislados diez vecinos de Erque y Erquito (La Gomera) tras desprenderse la carretera
Diez vecinos de Erque y Erquito, en el municipio gomero de Vallehermoso, están aislados al desprenderse la carretera tras el paso de la borrasca Therese este domingo, ha informado el Ayuntamiento.
El consistorio ha prohibido el acceso a la vía debido al riesgo inminente que representa el colapso y la fragilidad del suelo circundante.
Los afectados son diez residentes de estos caseríos, entre ellos cinco niños, a los que los equipos de emergencia y rescate han ofrecido apoyo, si bien han preferido permanecer en sus casas.
La vía, que en las imágenes se aprecia como si estuviese hundida, permanecerá cerrada hasta que solvente la situación.
Aránzazu Fernández
Santa Cruz reabre la mayoría de sus parques tras la borrasca Therese y mantiene cerrados el Palmetum y Las Mesas
El acceso al Palmetum y el Monte de Las Mesas no se permite a la espera de una revisión técnica exhaustiva que determine posibles daños o riesgos
Daniel Millet
La borrasca deja una larga lista de imprudencias en Canarias: parapentistas, turistas y windsurfistas ignoran las alertas
La historia se repite: las personas que se saltan las alertas e incluso las vallas y los carteles que prohíben los accesos a zonas peligrosas entorpecen los operativos de emergencia e incluso ponen en peligro a sus integrantes
Daniel Millet
Declarado un conato de incendio forestal en La Gomera: el Cabildo despliega a la Unidad de Medio Ambiente y la EIRIF
El Cabildo de La Gomera ha puesta en marcha la mañana de este domingo 22 de marzo un operativo de emergencia tras declararse un conato de incendio en la cuenca de Chejelipes, en los altos del municipio de San Sebastián de La Gomera.
La corporación gomera ha activado a la Unidad de Medio Ambiente y a los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF) para tratar de sofocar el fuego declarado en los altos del caserío de Chejelipes, situado sobre el Barranco de la Villa o de La Laja.
Caos en las carreteras de Anaga, en particular en Taborno. Ha sido la tónica habitual en la jornada de ayer, sábado, incluso con la tormenta, y los senderistas pasean a sus anchas, al igual que hoy, pese a las consecuencias de la borrasca Therese en Tenerife.
Efe
La alerta por lluvias se mantiene en Canarias y el viento pasa a prealerta por la borrasca
El Gobierno de Canarias mantiene este domingo la alerta por lluvias en las islas occidentales y en Gran Canaria, y rebaja a prealerta la de viento y fenómenos costeros desde el mediodía, debido al paso de la borrasca Therese por el archipiélago.
En las islas de Fuerteventura y Lanzarote continúa la prealerta por lluvia, informa la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
Asimismo, finaliza la prealerta por nevadas en las cumbres de Tenerife a partir del mediodía por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Este domingo se aproxima a Canarias el centro de la borrasca, con precipitaciones más desorganizadas que en días anteriores, y núcleos convectivos que pueden producir chubascos dispersos, puntualmente intensos y que podrían estar asociados con actividad eléctrica.
Tienen una distribución e intensidad difíciles de predecir y podrían afectar a cualquier punto de las islas, especialmente por la tarde y noche del domingo y hasta la madrugada del lunes.
En la tarde del domingo se esperan precipitaciones que podrían ser puntualmente intensas, especialmente en las cumbres de El Hierro, La Palma y Tenerife.
Tanto en el nordeste de Tenerife como en las cumbres y el suroeste de Gran Canaria podrán ser más persistentes.
Ya por la noche, los chubascos podrán ser puntualmente intensos y persistentes en el este de La Palma y de La Gomera.
En cuanto al viento, este domingo disminuye la actividad frontal y amaina el soplo del viento asociado con ella.
Todavía puede haber rachas puntualmente importantes, sobre todo en La Palma, en las cumbres y especialmente en el sur de Cumbre Vieja, así como en las cumbres centrales de Tenerife y de Gran Canaria.
Respecto a los fenómenos costeros, se indica que habrá viento de fuerza 7 (50 a 61 kilómetros por hora) del sureste en el litoral del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del domingo, amainando por la tarde a partir de las 18:00 horas.
Habrá mal estado de la mar, con olas de entre 2 y 3 metros de altura de mar combinada; especialmente en puntos del litoral norte y oeste de las islas de El Hierro y La Palma.
Las intensas y persistentes lluvias registradas hasta el momento por el paso de la borrasca Therese por Canarias, han generado numerosas incidencias en varias carreteras de las islas occidentales y Gran Canaria, como caída de piedras de grandes dimensiones, ramas y tierra.
A ello se suma la crecida de barrancos, cuyo desborde ha afectado a algunas carreteras.
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- Gracias por jugarse la vida, pese a este temporal apocalíptico' en Tenerife por la borrasca Therese