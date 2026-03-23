Los masones de Tenerife celebran la primera ceremonia en su templo tras 90 años

La masonería tinerfeña volvió a celebrar una ceremonia tradicional en el histórico Templo Masónico de Santa Cruz deTenerife, ubicado en la calle San Lucas, casi 90 años después de que el inmueble dejara de acogerlas. Un acto cargado de emoción y simbolismo. La Gran Logia de Canarias organizó en el edificio una tenida solemne, la primera reunión masónica en este espacio tras su rehabilitación y reapertura al público el pasado octubre. El Templo Masónico adquiere así de nuevo la función que tuvo hasta 1936. El golpe de estado y la posterior Guerra Civil acabaron abruptamente con la actividad.

El edificio, sede de la logia Añaza, funcionó durante la dictadura franquista como centro de represión y, posteriormente, como farmacia militar, antes de quedar en abandono hasta su reciente recuperación como espacio público.

El acto de reparación, de carácter interno y simbólico, reunió a más de 80 masones y contó con la presencia de representantes de distintas obediencias nacionales e internacionales. La celebración se enmarcó en la asamblea de la Gran Logia de Canarias, desarrollada en paralelo, con actividades institucionales y encuentros entre hermanos masones. La organización agradece su colaboración al Ayuntamiento de Santa Cruz y en concreto a su concejal de Cultura, Santiago Mejías.

Gran Maestro de la Gran Logia de Canarias

El Gran Maestro de la Gran Logia de Canarias, Carlos Berástegui Afonso, subrayó el valor simbólico que supone el regreso al templo y aseguró que su reapertura representa «no solo la recuperación de un espacio histórico, sino la expresión de la continuidad de una tradición basada en la libertad de conciencia, la fraternidad y la búsqueda de la verdad». Berástegui sostuvo que, pese al largo tiempo en que el edificio permaneció sin este uso, los principios que representa la masonería «han permanecido vivos en la conciencia de quienes han seguido trabajando estos años por el perfeccionamiento humano y social».

Entre los asistentes figuraban el gran canciller de la Gran Logia de Francia, Martial Ouondo; el secretario general de la Confederación Internacional de Grandes Logias Unidas; el soberano gran comendador del Supremo Consejo de España para el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, Werner Ulrich; así como representantes de la Gran Logia Nacional Portuguesa y de la Gran Logia General de España.

El simbólico acto reunió a unas 80 personas en la nueva sala del edificio reabierto en octubre del pasado año

La organización considera que esta reunión supone un nuevo paso en la recuperación de un inmueble de alto valor patrimonial y simbólico para la capital tinerfeña, al devolver al templo su función original como espacio de encuentro, reflexión y trabajo vinculado a valores que, a su juicio, «forman parte del patrimonio cultural y ético de la sociedad isleña».

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El Templo Masónico, edificio único en España, reabrió sus puertas el 27 de octubre pasado tras años de restauración y una inversión cercana a los tres millones de euros. El resultado es un espacio renovado como centro de interpretación de la masonería para conocer su historia, el simbolismo y la relevancia de una de las construcciones más enigmáticas del patrimonio chicharrero.