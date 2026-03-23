La gran final del `Burger Fest Canarias´ llega a la capital tinerfeña con un festival gastronómico únicos: más de 40 foodtrucks y música en directo
La entrada al reciento en gratuitita para todos los asistentes
El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se prepara para convertirse en el epicentro de la gastronomía durante la celebración del Burger Fest Canaria, un evento que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de marzo. La entrada será gratuita, lo que lo convierte en un plan accesible para todos los públicos.
Durante las tres jornadas del evento, el festival contará con hamburguesas gourmet, música en directo y cultura urbana, convirtiendo a la capital tinerfeña en el escenario del mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa.
Más de 40 propuestas y hamburguesas exclusivas
El evento contará con la participación de más de 40 foodtrucks y puesto de restaurantes de las Islas Canarias que presentarán sus creaciones diseñadas exclusivamente para esta edición. Además, los asistentes disfrutarán de propuestas innovadoras y hamburguesas elaboradas con ingredientes locales. También habrá opciones para todos los públicos, como zonas vegetarianas y alternativas sin gluten, con el objetivo de que todos puedan disfrutar del evento gastronómico.
Uno de los grandes atractivos de esta edición es la presencia internacional de Gotham Burger Social Club, un establecimiento que llega desde Nueva York.
El Burger Fest Canarias también contará con más de 50 grifos de cerveza artesanal y del mundo, además de un espacio dedicado al vino con una cuidada selección de vinos canarios, peninsulares e internacionales.
Los más pequeños tendrán su propio espacio con una zona infantil y los amantes del dulce podrán disfrutar de más de 10 puestos especializados en postres.
Programación musical
La programación musical será otro de los grandes protagonistas del evento, con artistas locales, grupos y tributos durante las tres jornadas del festival, a partir de las 13:00 horas.
Viernes 27 de marzo
- 13:00 a 14:30 Roger S Morgan
- 14:30 a 17:00 J Rodríguez
- 17:00 a 18:30 Las Mellizas DJ
- 18:30 a 20:00 We Are Trash
- 20:00 a 20:45 Los Sabadeños + Invitados
- 20:45 a 22:30 Revil Beat
- 22:30 a 00:00 Tana Sandoval
Sábado 28 de marzo
- 13:00 a 14:30 Belinda
- 14:30 a 16:00 Mito
- 16:00 a 18:00 Beat Creator
- 18:00 a 20:00 La Maldita
- 20:00 a 22:00 Serial Killerz
- 22:00 a 00:00 DJ Jonay
Domingo 29 de marzo
- 13:00 a 15:00 MCR Eva Olvido
- 15:30 a 17:00 Coverama
- 17:30 a 19:00 Tributo a Loquillo
- 19:30 a 21:00 Tributo a Héroes del Silencio
- 21:30 a 23:00 Tu Mierda Indie
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