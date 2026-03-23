El Cecopin, sin protocolo de acceso después de dos años de elaboración

El Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) carece de protocolo de seguridad en el acceso a su sede. Así lo reconoció ayer Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife. Martín dio la cara para pedir «perdón» en nombre de la Corporación insular y admitir que fue un «error» permitir la noche del pasado viernes el acceso al centro de control de las emergencias a un influencer que emitió desde el interior del Pabellón Santiago Martín, popularmente conocido como la Hamburguesa, el seguimiento de la borrasca Therese. Primero, vinculó lo ocurrido, así como la polémica suscitada por la presencia en la reunión de alguien que ni es un representante público autorizado ni un técnico especializado, a unos procedimientos todavía en elaboración; y, en segundo lugar, asumió en primera persona la responsabilidad de haber facilitado la entrada a Bolorino.

La polémica entrada del influencer tinerfeño en el Cecopin durante el desarrollo de Therese deja al descubierto que el centro insular de emergencias sigue sin un protocolo de seguridad plenamente implantado, pese a que el Cabildo de Tenerife asegura que lleva dos años trabajando en él.

Martín admitió que lo ocurrido obliga a reforzar los procedimientos para evitar que se repita una situación en la que queden al descubierto datos sensibles para la población.

Martín fue ayer la única cara visible del Cabildo de Tenerife. Primero, recorrió las emisoras de radio para expresar en sus programas matinales las disculpas y luego atendió a los numerosos medios informativos congregados en el Palacio Insular. Se esperaba a la presidenta, Rosa Dávila, pero esta remitió al director insular. Tampoco dio su versión la consejera Blanca Pérez,

Marco de actuación en evidencia

La ausencia de ese marco de actuación del Cepopin quedó en evidencia con la autorización concedida al influencer y una retransmisión de la alerta meteorológica repleta de referencias que, como mínimo, han recibido el calificativo de «frivolas».

Martín, que si bien calificó de «error» esa decisión, la justificó, no obstante, por la intención de la institución insular de «llegar a mayor número de personas posibles» en un momento de tregua de la borrasca y de «relativa tranquilidad» en la gestión de la emergencia.

Sin embargo, la polémica suscitada ha puesto el acento en la carencia de unas normas claras sobre accesos, permanencia y difusión de imágenes desde una instalación estratégica para la seguridad insular.

Durante su comparecencia, el responsable insular reconoció que el Cabildo está revisando y mejorando los procedimientos de seguridad del Cecopin y precisó que ese trabajo se viene desarrollando desde hace dos años. Vinculó esa tardanza en la elaboración del protocolo al objetivo de convertir el centro en el primero de Canarias certificado oficialmente en materia de seguridad. Lo ocurrido durante la borrasca, sin embargo, pone en solfa la minuciosidad con la que se asegura que se trabaja y la intención de lo que se dice perseguir.

Autorizada como otras

El director insular defendió que la presencia de Bolorino fue autorizada del mismo modo que se facilita el acceso a medios de comunicación o a representantes de otras instituciones interesadas en conocer el funcionamiento del Cecopin. Aun así, evitó equiparar expresamente la labor periodística con la de un creador de contenido y asumió el malestar generado entre profesionales de los medios de información, que cuestionan que se permitiera una retransmisión de larga duración desde el interior del centro en plena emergencia cuando a estos apenas se les permite alguna imagen general de contexto y de manera muy rápida.

Martín insistió en que la decisión fue exclusivamente suya, que el influencer permaneció supervisado en todo momento y que durante la emisión no se mostró información sensible. Según explicó, en las imágenes difundidas solo aparecían recursos de acceso público utilizados habitualmente para el seguimiento meteorológico y de incidencias. También defendió que la retransmisión no alteró el funcionamiento del Cecopin ni interfirió en el trabajo de los técnicos. Eso sí eludió responder si el episodio se zanja así o podría tener alguna repercusión mayor e incluso terminar en alguna dimisión.

Con todo, la situación coloca en primer plano la falta de ese protocolo específico de seguridad en una instalación llamada a coordinar la respuesta insular ante situaciones críticas. Martín aseguró que lo ocurrido servirá para corregir errores, reforzar los procedimientos y evitar que vuelva a repetirse algo similar.

Petición de explicaciones

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife exige explicaciones a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, por permitir que el ‘influencer’ Bolorino retransmitiera en directo desde el Cecopin durante la gestión de la borrasca Therese. Los socialistas anuncian que llevarán este asunto al pleno de la próxima semana para que la presidenta aclare quién autorizó este acceso y bajo qué criterios. Asimismo, advierten de los riesgos que supone permitir la presencia de una persona ajena al operativo en el centro de coordinación de emergencias: desde la posible difusión de información sensible o no verificada, hasta la interferencia en el funcionamiento del dispositivo y la generación de confusión en la ciudadanía en un momento crítico. También subrayan la contradicción entre el llamamiento a la prudencia realizado por el Cabildo y la permisividad con este tipo de actuaciones en el corazón del sistema insular de emergencias.

Nueva Canarias - Bloque Canarista (NC-BC) en Tenerife, a través de su portavoz Valentín Correa, también exigió ayer «responsabilidades» a Rosa Dávila, tras confirmarse que el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, autorizó personalmente el acceso del influencer al Cecopin durante la borrasca Therese.

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Izquierda Unida Canaria (IUC) por su parte exige la «dimisión inmediata» de la consejera de Medio Natural, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, tras «la grave situación vivida» en el Cecopin con el «pseudo-’influecer» Bolorino que supone «una quiebra absoluta de la seguridad institucional» así como del «rigor que debe regir cualquier dispositivo de emergencias».