Canarias suma más de 1.000 incidencias por la borrasca Therese
En Tenerife, los problemas de alcantarillado, desprendimientos y fallos en el alumbrado marcan una madrugada complicada en varios municipios como Garachico y Adeje
El paso de la borrasca Therese continúa generando incidencias en Canarias. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 Canarias ha gestionado hasta las 8:00 horas de este lunes un total de 1.013 incidentes en el Archipiélago, según ha informado en su cuenta de X.
Durante la madrugada, en Tenerife, la borrasca ha dejado su impacto en problemas de alcantarillado en zonas como San Miguel de Abona, Garachico y Adeje, además de incidencias puntuales en el alumbrado público.
Los servicios de emergencia han tenido que intervenir especialmente en Gran Canaria. Se registraron numerosos achiques de agua en viviendas y locales en municipios como Ingenio, Santa Lucía de Tirajana y Agüimes.
El 112 ha advertido además de que persisten riesgos en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria debido a la caída de piedras y ramas en carreteras. Lo que obliga a extremar la precaución en los desplazamientos.
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