El Cabildo de Tenerife pide disculpas por permitir entrar a un 'influencer' en el Cecopin

El director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife, Iván Martín, ha pedido este lunes disculpas por permitir la entrada del creador de contenido Bolorino al Cecopin durante el pasado fin de semana cuando había una alerta por la borrasca Therese.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que la decisión fue tomada a petición del propio creador y siguiendo la práctica habitual con otros medios e instituciones, y la ha justificado en el objetivo de "llegar al mayor número de personas" y en un gesto de "total transparencia".

Autorización del acceso

"Accedimos, como hacemos con otros medios, a que pasen al Cecopin y hagan sus programas", ha manifestado, y ha añadido que autorizó personalmente el acceso en un momento de "relativa tranquilidad".

El responsable insular de Seguridad y Emergencias ha destacado que su intención fue "llegar a un mayor número de personas con total claridad y transparencia" y que supervisó directamente la estancia del creador de contenidos en el centro.

"No estuvo descalzo nunca, en ningún momento", ha aseverado, al tiempo que ha reconocido que la emisión se prolongó más de lo previsto.

Ha subrayado que continuarán trabajando en la mejora de los protocolos del Cecopin y en la certificación del centro en materia de seguridad.