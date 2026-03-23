El Cabildo de Tenerife busca administrativos, titulados superiores, peones y conductores

Administrativos, técnicos con experiencia jurídica, albañiles, peones o conductores. Son algunos de los perfiles de trabajadores que busca el Cabildo de Tenerife en su oferta de empleo público para 2025 que alcanza las 176 plazas, 93 para funcionarios y 83 en lo que se refiere al personal laboral. La oferta actual supera esta cifra hasta alcanzar las 224, distribuidas en 24 procesos selectivos, porque todavía están pendientes de adjudicar puestos correspondientes a 2024 e, incluso, de ejercicios anteriores. Las oposiciones en marcha se desarrollan según la planificación del área de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, que encabeza el consejero de Presidencia, José Miguel Ruano, y tiene como director insular a Juan Manuel Santana.

La relación de 2026 queda pendiente aunque hay que asumirla antes del fin de año. Esta vez hay que añadir el factor del proceso de las elecciones sindicales del personal laboral que tendrán lugar el próximo 6 de mayo. Es lógico que se negocien las plazas a cubrir a final de año porque así queda contemplada la tasa de reposición necesaria para afrontar jubilaciones o excedencias.

Procesos anteriores junto a los del año 2025

A fecha del pasado jueves, 19 de marzo, Recursos Humanos resumía los procesos de selección y provisión del personal del Cabildo de Tenerife en 24 convocatorias, 224 plazas, 66 puestos de trabajo temporales ofertados y tres listas de reserva de funcionarios para las que se han registrado 678 aspirantes. Estos últimos se distribuyen en 581 para agentes de Medio Ambiente, 33 de Técnico de Grado Superior de Organización y 64 de Técnico de Relaciones Laborales.

Entre los funcionarios son seis convocatorias con 118 plazas de acceso libre y 17 de promoción interna (más 46 de tasa específica). Sobresale en acceso libre la demanda de técnicos de administración de la rama jurídica con 50 en total. También hay 40 relacionadas con la función administrativa. Otros puestos son para dos licenciados en Medicina, quince técnicos de Grado Superior de Sistema de Información, siete en Economía, Empleo y Desarrollo Local, así como cuatro ordenanzas.

A promoción internacorrespondenn 16 administrativos y un técnico en Grado Superior de Sistema de Información. En cuanto a los concursos de provisión de puestos de trabajo son cuatro convocatorias y 66 plazas. Entre estos últimos procesos en marcha que unen los anteriores a la convocatoria de 2025 con esta destacan los que buscan 32 agentes de Medio Ambiente, diez arquitectos, nueve arquitectos técnicos, once ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y cuatro ingenieros técnicos industriales.

En cuanto al personal laboral son 89 plazas, 44 de acceso libre en dos convocatorias y 45 de promoción interna, en seis. Las 44 de acceso libre son tres de Oficial de Mantenimiento y 41 de peón de conservación. La promoción interna queda para 19 conductores de Vehículos Especiales Maquinistas, dos aforadores, tres analistas de laboratorio, nueve Jefes de Grupo Rama Carreteras, nueve Vigilantes de obra y tres Oficiales de Mantenimiento.

Alejandro Dorta es representante de la CGT en el Comité de Empresa del Personal Laboral. Está frmado 17 delegados, lo forman 5 de UGT, 5 de Sepca, 4 de CCOO, 2 de CGT y 1 de Unión por los Laborales (UPL). En cuanto a la Junta de Personal para los funcionarios, donde hubo elecciones recientemente, hay una gran mayoría de Sepca con 15 representantes por los 7 de CGT y 1 de UGT. Defienden los derechos de aproximadamente 2.000 trabajadores directos y unos 7.500 indirectos contando a los organismos autónomos como el IASS y las empresas dependientes, caso de la del transporte público, Titsa. Solo ambas entidades suman unos 4.000 empleados. Para Gastos de Personal el Cabildo reserva en su presupuesto de 2026, 121,6 millones de euros en un global de 1.278 millones.

Radiografía de los procesos selectivos

Alejandro Dorta recuerda que el artículo 70.1 del TREBEP establece que la ejecución de la oferta de empleo público debe realizarse dentro del plazo improrrogable de tres años. Si no se convoca, desarrolla y concluye el proceso selectivo en este tiempo, la oferta pierde eficacia y las plazas deben integrarse en una nueva OEP. Por ese motivo, subraya, "procesos como las 84 plazas de operarios y operarias ambientales de OEP 2023 corren el riesgo de desaparecer".

Aunque se vaya resolviendo los procesos no significa que se dote del personal necesario en el caso de los peones de conservación 41 plazas de OEP 2019, 2020, 2022 y 2023. "Tenemos vacantes 58 plazas según mis cálculos". Reconoce que la tasa ordinaria contemplaba sacar 11 plazas que junto a otras cinco de tasa específica en la OEP de 2024 con lo que casi se alcanzaría la totalidad de los peones de conservación.

Trabajadores de las Brigadas Forestales del Cabildo de Tenerife / Andrés Gutiérrez

Considera el sindicalista que existen necesidades urgentes de sacar las nueve plazas de peones agrícolas no sólo para que el personal interino consiga su fijeza "que es de justicia" sino también para cumplir con la Ley 20/2021 Reducción de la Temporalidad cuyo principal objetivo es frenar la alta tasa de interinidad en las administraciones locales. Y además crear la correspondiente lista de reserva para poder ir incorporando nuevos trabajadores y trabajadoras a un servicio que está infradotado de personal y sin lista de reserva por el momento debiendo complementarse el personal mediante contratos de relevo.

Este sistema de contrato de relevo impide el acceso a una plaza fija como puede ser el caso de los técnicos de cerrajería que son sumamente necesarios pero sus procesos difícilmente se convocan. Algo parecido sufren los técnicos en electromecánica y los técnicos de electricidad que ven como sus contratos de interinidad por vacante se van acercando a la fecha de caducidad y aunque vaya ganando experiencia y sumando méritos está continuamente con la incertidumbre de sobre su futuro generando inseguridad en el personal mientras sus procesos no se convocan.

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Asimismo, relata Dorta, existen personas desempeñando funciones de superior categoría y las plazas vacantes de esas categorías no se convocan. En este caso, apunta, "hablamos de procesos de promoción interna ". Como en el caso de los jefes de grupo de la rama de carreteras que tiene 21 plazas en la RPT y se convoca recientemente un proceso de solo nueve "cuando tenemos 12 vacantes". En las de jefe de grupo de rama ambiental, valora, "se me escapa ya la situación" debido a que con la aplicación de los coeficientes reductores aumenta el número de jubilaciones y la OEP hasta el momento solo contempla la convocatoria de doce plazas, pero "seguro que son más las necesarias para cubrir la RPT". O, por último, el puesto de jefe de almacén de Prevención de Riesgos Laborales que "esperemos que esta vez sí" se recoja en la futura OEP de 2026.