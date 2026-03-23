El bodegón de Tenerife que conquista con su vino de cosecha propia y comida casera de toda la vida

En Tenerife, todavía quedan establecimientos que no destacan por ofrecer lujos, sino por sus platos caseros y vino de cosecha propia. Uno de ellos es Bodegón Casa Milagros, un local tradicional que continúa ofreciendo cocina canaria casera.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este lugar es el típico tradicional de los de antes. No esperes lujos, solo comida casera y una atención cercana", comentan.

Está ubicado en la parte baja de la vivienda familiar y conserva la esencia que muchos asocian con los bodegones y guachinches de toda la vida. Según los tiktokers, es "más guachinches que muchos otros".

Cocina casera y vino de cosecha propia

Uno de los grandes reclamos del bodegón es su vino de cosecha propia y "llevan 28 temporadas abriendo para venderlo". Además, tiene blanco y tinto, para que los clientes pueden degustar y elegir el que más les guste. Casa Milagros abrió el 15 de febrero y tiene previsto cerrar en junio, cuando se termine el vino.

Además del vino, en su visita probaron varios platos de la casa. Entre ellos, la garbanzada que destacaron su sabor y el punto de cocción y unas croquetas caseras que "hace la hija de la doña".

También pidieron el conejo que lo acompañan con papas fritas, un plato contundente para terminar con las elaboraciones del local. "Juraría que el conejo es entero porque tiene las patas, tiene la asadura y tiene la cabeza", comenta Joana. Como broche final, probaron la timba, un postre característico de la gastronomía canaria.

Un lugar tradicional

Los creadores de contenido pagaron 40 euros en total, aunque la cuenta fue "de palabra", sin factura. Por ello, conviene ir con efectiva, ya que no dispone de datáfono.

Casa Milagros cuenta con aparcamiento para que sus clientes puedes estacionar su vehículo sin necesidad de buscar un hueco en la calle.

Horario y ubicación

Bodegón Casa Milagros se encuentra en la calle El Brezal, 87, en Los Realejos. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, aunque no tenga muchas resellas, los clientes destacan la calidad de su comida casera a precios económicos y vino de cosecha propia.

Abre de lunes a jueves de 14:00 a 20:00 horas. Los viernes y sábados amplía su horario y recibe a los clientes de 12:00 a 21:00 horas, mientras que los domingos abre de 12:00 a 17:00 horas.