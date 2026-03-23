La Asociación de Periodistas de Tenerife ve "inadmisible" que se permita a un creador de contenido hacer un directo desde el Cecopin en plena alerta

La Asociación de Periodistas de Tenerife (APT) manifiesta este lunes su "sorpresa y preocupación" por la realización de emisiones en directo a través de las redes sociales desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin) y ve "inadmisible" que se haya dado permiso a personal ajeno al centro, concretamente el creador de contenido 'Bolorino Armani", en plena alerta por el paso de la tormenta Therese por el archipiélago.

Así, no entiende como los responsables del Cecopin permiten una emisión en directo de más de dos horas desde un centro crítico de seguridad y coordinación de emergencias "en un momento de máxima preocupación, ofreciéndose acceso a información que debe ser reservada".

Desde la APT se entiende que el acceso al Cecopin está reservado solo al personal responsable y que la relación con los medios de comunicación debe estar en manos de los profesionales de comunicación del centro para preservar el rigor informativo y ofrecer a la ciudadanía un servicio público ajustado.

La APT considera que lo ocurrido en el Cecopin "merece una aclaración" por parte de los responsables para que en el futuro no se repitan "intromisiones" como la vivida en las últimas horas, "impropias de un órgano de decisión como éste".

El colectivo aboga "por la transparencia y el rigor informativo, pero bien entendido", siguiendo los protocolos apropiados para cada caso, por lo que pide a los responsables Cecopin que extremen los controles de asistencia a sus reuniones, especialmente cuando se trata de sesiones en las que se va a dar cuenta del desarrollo de trabajos y tratar medidas que tengan que ver con las incidencias meteorológicas y las emergencias derivadas.